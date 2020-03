https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Por Yanina Primón En tiempos de coronavirus, aprendemos desde casa Como institución educativa, nos interrogamos acerca de la mejor manera de continuar acompañando a nuestros niños garantizando las instancias de enseñanza y aprendizaje sin desvincularnos de ellos y sus familias.

Ante la situación de público conocimiento que estamos atravesando a nivel mundial y respetando los protocolos sugeridos a nivel Nacional y Provincial, en relación a las medidas preventivas de la propagación del virus COVID-19, como institución educativa, nos interrogamos acerca de la mejor manera de continuar acompañando a nuestros niños garantizando las instancias de enseñanza y aprendizaje sin desvincularnos de ellos y sus familias.

Conjuntamente con el equipo de trabajo, docentes de educación inicial, primaria, especiales, equipo directivo y representante legal, llevamos adelante la propuesta de trabajo mediante una PLATAFORMA VIRTUAL. Al no contar con ella y siendo la primera vez que como institución nos proponíamos este tipo de trabajo y tratando de responder con la mayor rapidez posible ante la realidad de no tener a los niños en las aulas y pensando en la continuidad del ciclo escolar, se optó por la modalidad de AULAS VIRTUALES.

La programación de las mismas requirió asesoramiento del profesor de Informática, como de otros docentes de la escuela con conocimiento en el tema. Asimismo, me llevó como directora a estudiar y profundizar la temática a fin de concretar y darle cause a la actividad. De hecho, soy la administradora general de la plataforma. Quiero destacar las horas de trabajo del equipo, incluido el fin de semana, ya que la noticia a nivel Nacional por decreto de nuestro presidente de la Nación de suspender las clases fue dada a conocer el domingo 15 de marzo alrededor de las 19 hs. y el día lunes 16 a las 20:00 hs. nos encontrábamos dando inicio a la plataforma. Por supuesto que con el transcurrir de las horas realizamos los ajustes pertinentes, debido a que la vamos construyendo entre todos: docentes, alumnos y familias.

Dicha plataforma, está conformada por los dos niveles de la institución inicial y primaria, por lo cual contamos con 22 aulas virtuales. Cada una de ellas está integrada por sus docentes y sus alumnos. En el caso del nivel inicial y el primer ciclo de primaria, la componen los papás y/o algún familiar del niño. Los docentes de todas las áreas van subiendo en forma paulatina actividades. Las cuales consisten en un repaso de temas abordados el ciclo lectivo anterior (ya que nos encontrábamos en el periodo que denominamos diagnóstico) aunque ya pensando en la iniciación a temas que se plasmaron en la planificación para este periodo. Cada clase se caracteriza por una explicación del docente utilizando variedad de recursos audiovisuales. Los alumnos del segundo ciclo tienen un diálogo continuo y permanente con sus docentes, mediante el chat, ya que ellos son los que interactúan en las aulas.

En lo que respecta a los más pequeños, los protagonistas del jardín, las actividades están enmarcadas con apoyatura de soportes visuales y auditivos por lo cual se trabaja en mayor medida con canciones, juegos, cuentos y actividades que implican mayor destreza a nivel sensorial y corporal.

Es decir, tratamos de responder a nuestra comunidad con este recurso y con un gran esfuerzo humano de todo un equipo de trabajo.

En esta actividad, agradezco a las familias porque también para ellos requiere de apertura, predisposición, tiempos, compromisos, responsabilidades, tratando de responder como pueden a la propuesta de la escuela. Estamos abiertos a cada una de las inquietudes, inconvenientes, circunstancias que la misma atraviese o demande, ya que tenemos bien presente que estamos en situación de pandemia, en donde cada grupo familiar también debe acomodarse a nuevas vivencias y realidades. Les transmití y se los vuelvo a reiterar que estén tranquilos, sean pacientes porque la propuesta de la escuela es seguir acompañando y educando a nuestros niños.

No deja de ser una instancia novedosa para nosotros que no estamos habituados a trabajar de este modo, por lo cual comprendo las distintas y variadas respuestas de los papás, tíos, abuelos y demás familiares que acompañan a nuestros alumnos en la realización de las actividades. Este escenario que proponemos, nos plantea contar con ciertos dispositivos tecnológicos, red de internet y demás elementos que brindan ayuda como por ejemplo parlantes, celulares, para ampliar algún sonido o realizar alguna filmación. Sin olvidar, cierto conocimiento y hasta audacia para navegar en un programa que no todos conocen.

Vamos evaluando esta propuesta con el transcurso de las horas, lo que nos permite acomodar, ajustar, volver a pensar en los errores, desaciertos o falta de información que se necesite en el hogar. Esto lo podemos lograr en instancias de retroalimentación con nuestras queridas familias, quienes nos van señalando lo que nos falta en la medida que se van consolidando en la plataforma.

Por lo que el amor, el respeto, la paciencia y la tolerancia nos ayudaran en este proceso, que como tal tiene sus tiempos.

Nos comprometemos como educadores a continuar perfeccionando este gran desafío que nos propusimos llevar adelante pensando en el bienestar de nuestros alumnos. Vivenciamos la incertidumbre acerca del tiempo que permanecerá esta situación, pero trabajamos en el día a día haciendo lo mejor posible… respondiendo con nuestra vocación de SER DOCENTE.

(*) Directora del Complejo Educativo IES