Miércoles 25.03.2020

La decisión fue tomada este lunes por la administración comunal, que decidió postergar los vencimientos de los tributos para el próximo 3 de abril. En tanto desde este miércoles se mantendrá una guardia administrativa en el horario de 8 a 10 horas.

Departamento Las Colonias San Carlos Sud: la comuna posterga vencimientos de TGIU y DREi

Con el objetivo de descomprimir los vencimientos de tasa comunales en medio del aislamiento social obligatorio, el Ejecutivo de San Carlos Sud decidió postergar hasta el próximo 3 de abril el vencimiento de la Tasa General de Inmuebles Urbano (TGIU) y el Derecho de Registro de Inspección (DREi).

El presidente comunal Santiago Walker habló con El Litoral donde manifestó que el objetivo de la medida es aliviar los vencimientos de tributos en un momento donde vecinos, comercios e industrias se ven imposibilitados de trabajar hasta el 31 de marzo.

“Esta pandemia que estamos sufriendo a nivel país y mundial, y que afecta a nuestras comunidades, decidimos implementar una prórroga en el vencimiento. Se tomó en conjunto con la comisión comunal con el objetivo de acompañar a los vecinos y comercios de la localidad en este difícil momento que para cualquier localidad es complicada”.

Walker agregó que la medida busca colaborar con los vecinos para poder sobrellevar este momento. “La comuna de San Carlos Sud tenía que tomar esta decisión sobre estas cuestiones. No estamos ajenos a la realidad que le toca vivir a los habitantes de la localidad”.

En tanto el Jefe Comunal aclaró que desde este miércoles se mantendrá una guardia administrativa en el horario de 8 a 10 horas. “Santa Fe Servicios ha bloqueado el uso de sus servicios y cobro. La atención al público está cerrada pero con guardia permanente por cualquier caso que haya que atender”.

Por otra parte Walker señaló que se brindaron una serie de recomendaciones para los comercios. “Para almacenes, despensas, autoservicios, panaderías y ferreterías, sugerimos que la atención al público se realice en horario corrido de 8 a 16 horas. En tanto las farmacias se mantendrán en horario reducido y de turno. En el caso de los delivery los mismos tendrán como horarios de 8 a 12 y 17 a 22 horas”.

El funcionario comunal manifestó que queda a criterio de cada comerciante la cantidad de horas de atención al público. “Lo que buscamos es sugerir a los comercios del pueblo que puedan abrir en horario corrido así la persona sale una vez al día, evitando la doble circulación de personas y facilita la tarea de la policía”.

Controles preventivos

Por otra parte Walker hizo referencia a los controles vehículares que se realizaron el último lunes. “Personal de la Subcomisaria 6° de San Carlos Sud junto a la Inspectora de Tránsito de la comuna local se encuentran realizando controles en el ingreso sur a la localidad. La medida tiene como fin de evitar la entrada de personas que no tengan autorización ni forma de justificar la misma, así como también no se permite el ingreso de las personas que no acrediten mediante DNI su domicilio en San Carlos”, explicó el titular del Ejecutivo local.

Por último sostuvo que estos controles se van a llevar a cabo de manera periódica, “trabajando de manera conjunta con las Subcomisarías y las comunas de Gessler y Matilde, quienes también están desarrollando similares tareas en los ingresos a sus respectivas localidades”.