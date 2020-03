No se detienen las medidas restrictivas en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras una nueva reunión del Comando Unificado se decidió “sellar” por completo la ciudad y la esterilización de toda persona autorizada a ingresar con su vehículo al ejido urbano.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El organismo, encabezado por el intendente Luis Castellano, está compuesto por distintas áreas y funcionarios municipales, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, Gendarmería y las Policías Provincial y Federal, evalúa permanentemente la situación y dispone de acciones concretas con el fin de asegurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio contemplado en el Decreto Nacional.

Las decisiones resultantes se fueron volcadas en Decretos para que su cumplimiento tenga la fuerza y el respaldo necesario y fueron recortando las posibilidades de los ciudadanos para moverse fuera de sus domicilios, a partir del primer caso positivo de coronavirus en la ciudad.

Los edictos con restricciones comenzaron con la declaración de Emergencia Sanitaria el 13 de marzo pasado, disponiéndose la suspensión de “todas las actividades organizadas o co-organizadas por el Municipio, en lugares públicos abiertos o cerrados, que impliquen una aglomeración riesgosa de personas". De igual manera, se prohibió el funcionamiento de confiterías bailables y discotecas.

Tres días más tarde, otro Decreto interrumpió el dictado de clases en los jardines materno infantiles municipales y privados y en todos los establecimientos, institutos y academias de idiomas, música, artes y afines de la ciudad. Asimismo, dispuso que debían cerrarse los templos religiosos, heladerías, cafeterías, cyber, juegos electrónicos, patios de comidas de shoppings o hipermercados, y rubros afines que impliquen circulación y permanencia de personas para el consumo en los locales. Pero se permite la modalidad de delivery o el retiro de productos en los comercios proveedores de los productos esenciales establecidos en el Decreto presidencial.

La medida también alcanzó a gimnasio dedicados a la práctica o enseñanza de actividades relacionadas con los ejercicios físicos, tales como pesas, artes marciales, físico-culturismo, gimnasia rítmica o similar, gimnasia modeladora y correctiva, danzas y afines.

Las limitaciones para impedir la circulación de ciudadanos se ampliaron el 18 de marzo con la suspensión total del servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros y la atención en dependencias municipales (oficinas de Licencia de Conducir) con prórroga de vencimientos y plazos.

Foto: Gentileza

El viernes pasado, otro edicto del Ejecutivo suspendió el servicio de taxis y remises y contenedores, salvo que sean servicios de salud, de alimentación o cualquier otro considerado esencial. A ello se agregó la prohibición para los comercios de permanecer abiertos desde las 0 hasta las 8, con la excepción de farmacias, delivery de medicamentos o venta de combustibles. También se decidió bloquear el ingreso de personas por los dos principales accesos a Rafaela, las Rutas Nacional 34 y Provincial 70.

Finalmente, se impide la llegada por todos los caminos rurales, con la excepción de aquellos que demuestren residir en la ciudad y justifiquen la necesidad de haberse movilizado. En todos los casos serán “higienizados” para eliminar la portación exterior del CoViD-19.

Duro contra los pícaros

Se puede decir que "venimos mejorando, pero aún falta mucho” sostuvo Castellano con relación al acatamiento de la cuarentena, luego del último encuentro del Comando Unificado.

El mandatario destacó el trabajo que vienen realizado "el personal policial, Gendarmería Nacional, Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria, el plantel de Higiene Urbana en la recolección de residuos, de Salud con los servicios esenciales que está prestando el Municipio"

A su vez, fue tajante al señalar: “si vemos que (el aislamiento) no se respeta, seremos más duros. No hay más lugar para los pícaros y esos pícaros se tienen que dar cuenta que están provocando la expansión del virus. Como Estado no nos va a temblar el pulso y avanzaremos con dureza en contra de aquellos que violen la cuarentena".