Dani Alves envió un mensaje a Bolsonaro ante la pandemia: "No debemos desatender esta situación"

El futbolista le dedicó unas palabras en sus redes sociales al presidente de Brasil, quien minimizó el avance del COVID-19 y pidió levantar las restricciones impuestas en algunos estados del país.

Al igual que en toda América Latina, las consecuencias del coronavirus también empiezan a manifestarse en Brasil, donde ya hay más de 2.000 personas infectadas y han fallecido 46 personas. Lo que tiene de particular este país es que su presidente, Jair Bolsonaro, minimizó la situación y calificó al COVID-19 como una “gripecita”. Esto ha generado polémica en el país y algunas reacciones, como la de Dani Alves.

El futbolista de 36 años, muy activo en las redes sociales, ha decidido lanzar un mensaje para mostrar su descontento con la postura adoptada por Bolsonaro, quien en su discurso criticó las restricciones impuestas en algunos estados y pidió a población que siga con sus vidas normalmente.

“Sr. Presidente, respeto mucho su presidencia, respeto mucho su señoría, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, como las personas más importantes en Brasil, también deben velar por el bien de nuestros país y nuestra gente”, escribió el actual jugador del São Paulo FC.

En su escrito, el ex lateral del Sevilla FC, FC Barcelona, Juventus y PSG explicó que espera que se tomen cartas en el asunto para no perder su contacto con las personas: “Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos.”

En este contexto, donde Bolsonaro apuntó contra los medios de comunicación por generar un “clima de histeria”, el mensaje de Dani Alves también es un gesto de apoyo para la autoridades estaduales de São Paulo, donde se medidas para restringir parcial o totalmente la circulación de sus habitantes.

El capitán de la selección brasileña, quien se encargó de alzar el trofeo en la última Copa América, ha regresado a su país natal a mediados de 2019 tras 16 años en la élite del fútbol europeo, donde formo parte de varios equipos campeones y se convirtió en el jugador con más títulos de todos los tiempos.