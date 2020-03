https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.03.2020 - Última actualización - 18:15

12:32

La conductora se las rebusca con poca ayuda durante la cuarentena y su hija Mecha mostró orgullosa el resultado final.

Una empleada le encendió el horno Susana Giménez hizo por primera vez un pollo al horno con papas La conductora se las rebusca con poca ayuda durante la cuarentena y su hija Mecha mostró orgullosa el resultado final. La conductora se las rebusca con poca ayuda durante la cuarentena y su hija Mecha mostró orgullosa el resultado final.

Susana Giménez se encuentra haciendo la cuarentena como todos los argentinos, pero desde su mansión en Barrio Parque, viendo series y películas para matar el tiempo, acompañada de una sola de sus empleadas domésticas. Acostumbrada a tener gente que la ayude a hacer casi todo, la diva tuvo que rebuscársela para hacer algo tan simple como un pollo al horno.

Su hija, Mecha Sarrabayrouse, mostró orgullosa la obra de su madre en Instagram. "El primer Pollo que hizo mamá! Lástima que no lo puedo probar, guárdame un poco please !!!!!!", escribió junto a la foto del producto final. En diálogo con Tomás Dente en "Nosotros a la mañana", Susana detalló en vivo cómo fue la peripecia de hacer un pollo. "Está en el horno, me dijeron una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Teolinda que trabaja conmigo y vive acá, no se puede ir a su casa, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", explicó.

Además, "Su" contó qué otras cosas se animó a hacer durante la cuarentena. "Me hice un café, no me salía, me gasté toda la caja, pero al final me salió", dijo entre risas. Por último, la conductora se mostró esperanzada con el futuro: "Tengo una leve esperanza de que esto va a ir apagándose, bajando el número de afectados".