https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.03.2020 - Última actualización - 13:00

12:40

Los productos “inalcanzables”, como la papa, bajaron de precio, pero se mantienen más caros que antes de la restricción de circulación.

“Hay que comprar lo que está más barato” El precio de las frutas y verduras se estabiliza tras el "efecto coronavirus" Los productos “inalcanzables”, como la papa, bajaron de precio, pero se mantienen más caros que antes de la restricción de circulación. Los productos “inalcanzables”, como la papa, bajaron de precio, pero se mantienen más caros que antes de la restricción de circulación.

En el comienzo de esta semana y tras el finde extra largo, el precio mayorista de las frutas y verduras en el Mercado de Productores y Abastecedores del noroeste de la ciudad descendió un poco, tras el alza de la semana pasada que había dejado a algunos productos, como la papa, afuera de la mesa de muchos santafesinos.

El incremento de los precios se debió al denominado “efecto coronavirus”. Es que la demanda se vio incrementada por el temor al desabastecimiento tras el anuncio de las medidas de restricción de circulación anunciadas por el gobierno nacional. Y así los altos precios mayoristas se trasladaron a las verdulerías de la ciudad y terminaron impactando en el bolsillo de los consumidores.

Tal fue el caso de la papa, por ejemplo, que antes del “efecto” costaba un promedio de $ 270 mayorista la bolsa y saltó a unos $ 600, mientras que en el inicio de esta semana se estabilizó en unos $ 400 a $ 450.

Esto se debió además a las intensas lluvias que castigaron al sur de la provincia de Buenos Aires.

“En papa y cebolla hay problema de embolsado en origen, porque la gente no salió a trabajar y no pueden embalar la cantidad suficiente para abastecer a todo el país”, explicó a El Litoral Carlos Otrino, gerente del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe. “A lo que se suma que la industria no está fabricando las bolsas”, agregó.

Cabe señalar que el Mercado abrió el lunes y volvió a abrir sus puertas recién este miércoles, por lo que se espera que con el correr de los días los precios se vayan “acomodando”.

“El abastecimiento durante estos días fue normal, por lo que no debería haber grandes saltos de precios, salvo en lo estacional, como la naranja o la banana de Ecuador, que se mantienen con precios altos”, dijo Otrino.

“Hay un problema con la banana importada, porque Senasa no está siendo lo suficientemente rápido para evacuar las cantidad de camiones que están en la frontera”, advirtió Otrino. Esto impacta en el precio.

“El lunes la gente tomó conciencia de que no había que desesperarse, reguló el volumen de compra y eso hizo que el precio se estabilice”, apuntó luego Otrino. “La recomendación es siempre consumir lo que está más barato”, agregó.

Las frutas y verduras de mayor impacto económico fueron la papa, el tomate, la cebolla, la naranja, manzana, el zapallito y la zanahoria. Cabe mencionar que además de la pandemia hay otras variables, como las climáticas, los productos de estación o un faltante en la producción, que impactan en el precio.

Mientras que las que se mantienen igual son la lechuga y pimiento, y las más accesibles son la calabaza, batata y berenjenas.

Preocupación por asaltos

Por otra parte, verduleros de la ciudad y zona temen ser asaltados debido a que deben permanecer mucho tiempo en sus camionetas y camiones en las calles aledañas afuera del Mercado de Abasto para ingresar a comprar las frutas y verduras, debido a las medidas sanitarias.

“La semana pasada asaltaron a un camión a punta de pistola, así que voy a ir más tarde al Mercado, para no tener que esperar afuera mucho tiempo”, dijo a El Litoral Victoria, una verdulera de barrio Belgrano.

Foto: El Litoral