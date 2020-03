https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Legislatura El Frente define entre lo deseable y lo posible

Con la mayoría de la Cámara de Diputados de su lado y el proyecto de ley de Necesidad Pública de la Casa Gris en su poder, el Frente Progresista define qué hacer.

Legisladores radicales y socialistas se encontraban, este miércoles, tratando de encontrar un texto que los deje conformes y que pueda ser aceptado por el Poder Ejecutivo.

El ex gobernador Miguel Lifschitz fijó un límite en la noche del martes 24, en su casa, donde recibió a un grupo algo más chico de dirigentes frentistas: a las 15 del 25 hay sesión y se aprueba con cambios el mensaje con media sanción del Senado.

Este miércoles todo indicaba que la discusión no está focalizada en el número de miles de millones a endeudar la provincia, sino en las facultades especiales que quiere el gobernador Omar Perotti. Hay dudas e intercambio de borradores por celulares con los ministros en dos temas que dividen aguas: la pretensíon del gobierno provincial de resolver contratos que no es lo mismo que renegociarlos y el visto bueno para que haya pagos no remunerativos para los agentes públicos provinciales y municipales.

Fondo especial

El gobierno provincial y la oposición acordaron este martes 24 darle un rápido tratamiento para autorizar a la Casa Gris a tomar endeudamiento por hasta $ 6.000 millones para enfrentar gastos derivados del Coronavirus. La idea es que este 25 Diputados le dé media sación y el jueves 26 el Senado lo convierta en ley, independientemente de lo que ocurra con el mensaje de Necesidad Pública.

A solas, sin barbijos

La reunión había terminado sin los apretones de manos que hubieran correspondido. Los asistentes se retiraron haciendo alguna reverencia casi oriental con la cabeza, o con algún gesto a la debida distancia.

El encuentro en el lugar más ámplio -y menos contagioso- de la Casa Gris, su Salón Blanco, fue terriblemente exigente para los fotógrafos. Les resultó difícil tener una imagen con todos encuadrados, las caras les quedaban muy chiquitas y debieron hacer varias tomas parciales, como las opiniones que dejó la cumbre. Estuvieron el gobernador Omar Perotti, sus ministros clave para enfrentar la pandemia, los senadores de todos los bloques y una porción muy representativa de los diputados. Estaba, claro, el ex gobernador Miguel Lifschitz que preside Diputados.

El actual y el ex se sentaron con el ministro de Salud, Carlos Parola entre ambos. Pero al momento de concluir (no hubo ridículos saludos con el codo) Perotti y Lifschitz rompieron la distancia social del metro y medio, y acaso su distanciamiento. A esta altura tanto personal como político.

Se retiraron juntos e intercambiaron algunas palabras, sin barbijos. Un observador atento del oficialismo valoró la escena y se fue con un optimismo repentino. Hasta no ver que los dos que finalmente deciden ahora sí se hablan era más bien pesimista. Le gustó más ese gesto que el contenido político de la reunión.