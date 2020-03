El desafío de Batista ante la suspención de los Juegos Olímpicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La postergación de los Juegos Olímpicos llena de dudas a la Selección de Batista, que puede quedarse sin grandes figuras. Del listado que había presentado el DT para Tokio 2020, hay nada menos que 17 jugadores que quedarían fuera.

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para el año que viene por la pandemia de coronavirus abrió una ola de dudas en el fútbol, disciplina que tiene una edad límite para participar desde que en Barcelona 92 se implementó el formato Sub 23.



En estos meses, cada deporte, a través de su federación en conjunto con el Comité Olímpico Internacional, deberá analizar si cambia o ratifica ciertas reglas estipuladas teniendo en cuenta el aplazamiento de un año. Seguramente habrá varias modificaciones. Y Fernando Batista estará atento a lo que resuelvan la FIFA y el COI en cuanto al fútbol.



El “Bocha” ya había presentado en tiempo y forma el listado preliminar de 50 nombres que luego sufrirá el recorte definitivo para conformar el plantel que viajará a competir a Tokio. El gran problema es que son muchos los que el año que viene ya tendrán 24 y, como consecuencia, si no se amplía el límite, quedarían inhabilitados para participar.



Se trata de los nacidos en 1997. El caso más resonante para Argentina es el de Lautaro Martínez, que cumple años el 22 de agosto. El goleador del Inter fue incluido por el entrenador albiceleste aunque es número puesto para disputar la Copa América que se llevará a cabo también el año que viene. Habría que ver si desde el club italiano lo autorizan. El antecedente más reciente no es positivo ya que el cuadro de Milán no dejó ir a Mauro Icardi a Río 2016.



Además de Lautaro, hay nada menos que 16 futbolistas que pasarán el límite: Facundo Cambeses (9 de abril), Hernán de la Fuente (7 de enero), Facundo Nadalín (16 de agosto), Gonzalo Montiel (1 de enero), Leonel Mosevich (4 de febrero), Marcos Senesi (10 de mayo), Claudio Bravo (13 de marzo), Gonzalo Escobar (16 de marzo), Santiago Cáseres (25 de febrero), Juan Brunetta (12 de mayo), Santiago Ascacibar (25 de febrero), Santiago Colombatto (17 de enero), Lucas Robertone (18 de marzo), Fernando Valenzuela (22 de abril), Matías Vargas (8 de mayo) y Ezequiel Ponce (29 de marzo).



Es decir que el 34 por ciento de los preseleccionados por Batista no podría estar si es que no se realiza una modificación en el reglamento. De ser así, el técnico podría contar apenas con tres de ellos ya que en la lista presentada no figura ningún mayor de 23. Y la reglamentación actual permite que cada selección tiene permitido incluir hasta tres jugadores por sobre el límite.



Por lo pronto, desde Suiza, el máximo ente del fútbol apoyó la resolución de postergación en un comunicado oficial que no ofrece mayor detalles: “La FIFA cree firmemente que la salud y el bienestar de todas las personas involucradas en actividades deportivas siempre deben ser la máxima prioridad y, como tal, damos la bienvenida a la decisión del COI de hoy. Además de la decisión del COI, la FIFA trabajará con partes interesadas para abordar todas las cuestiones importantes relacionadas con este aplazamiento”.