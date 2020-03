https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 25.03.2020

Llegan cartas La paz de Dios en tiempos de angustia

Por Griselda Bermúdez

Quiero compartir algo que me llegó en estos días tan especiales. Se trata del testimonio de un médico ateo en Italia, doctor en Lombardía, y dice así: “Nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que se podría ver y vivir lo sucedido aquí, en nuestro hospital, durante tres semanas. Y la pesadilla fluye, el río se hace más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas y luego cientos. Llegamos ya a no ser médicos, sino a convertirnos en clasificadores en la cinta, decidiendo quién vive y quién debía ser enviado a casa a morir, aunque todas estas personas hayan pagado impuestos italianos toda su vida.

“Hasta hace dos semanas, yo y mis colegas éramos ateos; era normal porque éramos médicos y aprendimos ciencia y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres porque iban a la iglesia.

“Hace nueve días, un pastor de 75 años vino a nosotros. Hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios, pero tenía una Biblia y nos impresionó que se la leyera a los moribundos y ver que ellos lo agarraban de la mano. Al estar todos los nuevos doctores cansados, desanimados, psicológica y físicamente terminados, cuando teníamos tiempo lo escuchábamos. Entonces, admitimos que nosotros como humanos habíamos alcanzado nuestros límites; más no podíamos hacer y más personas morían diariamente. Y estábamos agotados. Ya dos colegas habían muerto. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer necesitamos a Dios. Así, hablamos entre nosotros y ahora no podemos creer que de los ateos feroces que éramos nos transformamos en personas que diariamente buscamos nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos.

“Ayer murió el pastor de 75 años. Hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas, nos sentimos agotados pero enteros, porque el viejo pastor logró durante estos días que estuvo entre nosotros traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El pastor fue al Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde hace 6 días, no sé cuándo comí por última vez, y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento a ayudar a los demás.

Estoy feliz de haber regresado a Dios, mientras estaba rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes”.