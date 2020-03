https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Los fondos de cobertura no ven una crisis económica de proporciones épicas, ven una oportunidad", dijo Kai Liekefett, copresidente de la práctica de activismo de accionistas de la firma de abogados Sidley Austin.

Estretegia Estados Unidos: las empresas afectadas por la pandemia recurren a la "píldora de veneno"

Más compañías estadounidenses se apresuran a adoptar las llamadas píldoras venenosas, desempolvando una herramienta de defensa de adquisición de casi 40 años para protegerse de los postores hostiles y los accionistas activistas ansiosos por explotar la venta masiva inducida por el coronavirus.

El índice S&P 500 ha perdido alrededor de una cuarta parte de su valor en el último mes, debido a que grandes sectores de la economía de los Estados Unidos cerraron y la gente se quedó en casa para evitar la propagación del virus. Esto ha hecho que las acciones de muchas compañías sean más baratas y más vulnerables a los enfoques de los rivales corporativos y los fondos de cobertura.

Diez compañías estadounidenses han anunciado píldoras venenosas en marzo, estableciendo un récord, según FactSet Research Systems Inc y Deal Point Data LLC. En los últimos 12 meses hasta el 25 de marzo, se adoptaron 44 píldoras venenosas, el doble que durante el período anterior de 12 meses, según FactSet.

Las píldoras venenosas evitan que otras compañías e inversores acumulen participaciones de propiedad por encima de un cierto umbral, al autorizar a la compañía objetivo a vender nuevas acciones a sus accionistas con un descuento. Iniciado por el abogado corporativo Martin Lipton a principios de la década de 1980, su uso puede hacer que acumular una participación en una empresa sea mucho más costoso.

Las píldoras venenosas a menudo son criticadas por los accionistas, así como por asesores de representación como Institutional Shareholder Services y Glass, Lewis & Co, por su efecto diluyente en la propiedad. Como resultado, la mayoría de las empresas las han implementado con moderación en los últimos años y se consideran una medida de emergencia que permite que los consejos de administración de las empresas seleccionadas mantengan el control.

La mayoría de las píldoras venenosas, que también se conocen como planes de derechos de los accionistas, se adoptan por un tiempo limitado, hasta que la amenaza de adquisición desaparezca. Solo en raras ocasiones se ejercitan una vez que se anuncian. Sin embargo, el aumento en su adopción a raíz del brote de coronavirus resalta cuán vulnerables se sienten muchas compañías estadounidenses ante las ofertas hostiles y los agitadores corporativos después de que sus acciones cayeron en picada, dijeron expertos en gobierno corporativo.

“Las empresas han estado adoptando píldoras venenosas a un ritmo más rápido de lo que hemos visto en los últimos años. Esperamos que lleguen más, muchos más ", dijo Lawrence Elbaum, codirector de la firma de abogados Vinson & Elkins LLP.

La compañía de exploración y producción de petróleo y gas Occidental Petroleum ( OXY.N ), la compañía de entretenimiento y restaurantes Dave & Buster's Entertainment Inc ( PLAY.O ), la refinería de petróleo Delek US Holdings Inc ( DK.N ), el operador de ductos de gas natural Williams Companies ( WMB). .N ), la compañía de contenido de video en vuelo Global Eagle Entertainment ( ENT.O ) y la compañía de suministros de comida gourmet y restaurantes Chefs 'Warehouse ( CHEF.O ) son compañías que anunciaron la adopción de píldoras venenosas en los últimos 10 días.

Occidental y Delek adoptaron píldoras venenosas para defenderse del inversionista multimillonario Carl Icahn, mientras que las otras cuatro compañías revelaron píldoras venenosas luego de una caída en el precio de sus acciones, sin revelar una amenaza específica. Todos se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Muchas empresas se han movilizado siguiendo las advertencias de sus asesores. Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) advirtió a los clientes en un memo la semana pasada que los fondos de cobertura ricos en efectivo estaban comprando acciones en la recesión con el objetivo de hacer demandas a las compañías más tarde, según uno de los destinatarios del memo. El banco de inversión instó a las compañías a discutir la adopción de píldoras venenosas con sus abogados.

El bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP dijo a los clientes en un memorando la semana pasada que, si bien la mayoría de las píldoras venenosas limitan la propiedad de los accionistas a alrededor del 15%, "un umbral significativamente más bajo puede ser apropiado ahora".

Sin duda, muchos fondos de cobertura activistas que tenían participaciones significativas en las empresas sufrieron pérdidas cuando el mercado de valores se desplomó. Sin embargo, muchos compraron más acciones después de la venta masiva del mercado, reduciendo su base de costos con la esperanza de compensar o revertir las pérdidas anteriores cuando las acciones se recuperen. Esto desconcertó a las compañías a las que se habían dirigido.

"A diferencia de las empresas estadounidenses de roca madre drenada por la crisis (del coronavirus), hay mucho polvo seco en las arcas de algunos fondos y compañías para apoyar la continuación de los ataques activistas y las redadas de adquisición", Lipton, socio fundador de la firma de abogados Wachtell , Lipton, Rosen & Katz LLP, escribieron en una nota a los clientes el miércoles.

Entre los ejemplos recientes, Jana Partners aumentó su participación en la cadena de restaurantes Bloomin 'Brands ( BLMN.O ) hace dos semanas a 9.2% de 7.4%. La semana pasada, ValueAct Capital reveló que aumentó su propiedad de la compañía de cruceros de aventura Lindblad Expeditions Holdings ( LIND.O ) de 7.4% a 9.8%. Pershing Square Capital Holdings compró acciones de Starbucks Corp ( SBUX.O ) después de haber vendido una participación anterior a principios de año, dijo a Reuters el administrador del fondo William Ackman a principios de este mes.