Época de incendios: cómo evitar que se queme la cosechadora

En los últimos días las condiciones ambientales bajo las cuales se realizaron las tareas de trilla favorecieron el incendio de al menos dos cosechadoras en la Zona Núcleo, una en Salto Grande, departamento Iriondo de Santa Fe, y la otra en Colón, provincia de Buenos Aires.

Estos casos, además de otros que también se han producido en distintas partes del país, motivaron al especialista en medicina agrícola Dr. Marcos Grigioni a alertar sobre el riesgo de muertes y lesionados por quemaduras, además de las pérdidas materiales, que no son menores y para muchos contratistas -si bien recuperan el valor de la herramienta en caso de estar asegurada- implica dar por perdida la campaña.

No solo que el campo es una inversión a cielo abierto. Sino que se corren riesgos que son frecuentes de aparecer. Esto pasó ayer en Colón (Bs As) con una cosechadora🔥.

El campo no para para que los Argentinos coman, aún en una pandemia grave!!