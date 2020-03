https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.03.2020 - Última actualización - 26.03.2020 - 10:06

19:50

Sesión extraordinaria

Diputados le aprobó un endeudamiento por 37 mil millones al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó ayer un importante endeudamiento para el Ejecutivo de 37 mil 300 millones; esto es, no sólo los 31 mil millones que se venían reclamando, sino también 6 mil millones más para afrontar la emergencia por coronavirus. También declara el Estado de Necesidad Pública en Materia Social, Alimentaria, Sanitaria y de Seguridad en la Provincia de Santa Fe. En cambio, no autorizó, superpoderes, las sumas fijas a estatales por considerarlos "pagos en negro" y por ser inscontitucional y exigió garantizar recursos para municipios y comunas.

Resultado de la votación. Crédito: Mauricio Garín



Resultado de la votación. Crédito: Mauricio Garín

Sesión extraordinaria Diputados le aprobó un endeudamiento por 37 mil millones al Ejecutivo La Cámara de Diputados aprobó ayer un importante endeudamiento para el Ejecutivo de 37 mil 300 millones; esto es, no sólo los 31 mil millones que se venían reclamando, sino también 6 mil millones más para afrontar la emergencia por coronavirus. También declara el Estado de Necesidad Pública en Materia Social, Alimentaria, Sanitaria y de Seguridad en la Provincia de Santa Fe. En cambio, no autorizó, superpoderes, las sumas fijas a estatales por considerarlos "pagos en negro" y por ser inscontitucional y exigió garantizar recursos para municipios y comunas. La Cámara de Diputados aprobó ayer un importante endeudamiento para el Ejecutivo de 37 mil 300 millones; esto es, no sólo los 31 mil millones que se venían reclamando, sino también 6 mil millones más para afrontar la emergencia por coronavirus. También declara el Estado de Necesidad Pública en Materia Social, Alimentaria, Sanitaria y de Seguridad en la Provincia de Santa Fe. En cambio, no autorizó, superpoderes, las sumas fijas a estatales por considerarlos "pagos en negro" y por ser inscontitucional y exigió garantizar recursos para municipios y comunas.

En el marco de una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de declaración de “estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad en la Provincia de Santa Fe” hasta el 31 de diciembre de 2020, y se habilita al Poder Ejecutivo a tomar deuda por 37.366 millones de pesos. De ese total, 31.366 mil son para atender distintas necesidades planteadas desde el gobierno provincial –social, alimentaria, sanitaria y de seguridad, entre otras-; en tanto, los 6 mil millones restantes son para afrontar específicamente la situación generada por el coronavirus.

El diputado Pablo Farías, presidente del interbloque del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS), aseguró que la iniciativa aprobada “dota inmediatamente al Ejecutivo de las herramientas necesarias para atender las emergencias que ya estaban planteadas y también la que se presenta ahora con la irrupción del coronavirus. Aprobamos la toma de deuda por un total de 37.366 millones de pesos, incluidos los 6.000 exclusivos para atender la pandemia”.

Al respecto, Farías señaló: “Esperábamos un mensaje específico del gobernador para autorizar este último endeudamiento, pero no llegó y por eso lo incluimos en el dictamen que se acaba de votar. La iniciativa que aprobamos se basa en el proyecto aprobado por el Senado, incorporando recomendaciones del ministro de Economía, Walter Agosto”.

Otros puntos del proyecto

Además de declarar el estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a disponer, ad-referéndum de las Cámaras Legislativas, franquicias adicionales “a los efectos de garantizar progresivamente la absoluta gratuidad del boleto educativo en todos los niveles y modalidades”.

Asimismo, lo autoriza a otorgar -durante la vigencia de la declaración dispuesta por la iniciativa- “asignaciones remunerativas a determinados sectores de agentes estatales cuyos cargos o funciones se consideren críticos. Idéntica facultad tendrán los municipios y comunas, respecto del personal de su dependencia”.

También en relación a los municipios y comunas, podrán afectar al financiamiento de gastos corrientes “en el curso del segundo semestre, hasta el 50% de los montos que le correspondan en el ejercicio 2020” del Fondo de Obras Menores, “y durante el primer semestre, hasta el 50% de los montos correspondientes al ejercicio 2019 y hasta el 50% del saldo pendiente de aprobación correspondiente al ejercicio 2018 del mismo Fondo”.

A tal fin, los montos referidos “deberán ser transferidos a los municipios y comunas dentro del año 2020. Los saldos correspondientes a los años 2018 y 2019 serán transferidos a los municipios y comunas dentro del primer semestre del presente año 2020”.

En cuanto a los contratos, faculta al Ejecutivo a la renegociación en la búsqueda de “un acuerdo de partes que se sostenga en el equilibrio contractual”. En caso de no lograrse ese objetivo, el gobierno podrá “reprogramar los plazos de esas contrataciones, garantizando en todos los casos la íntegra ejecución de las obras y/o trabajos comprendidos en las mismas”.

El Ejecutivo también podrá, por un plazo de 90 días corridos a partir de la entrada en vigencia del proyecto, prorrogable por otro plazo igual y por única vez, “suspender, por acto expreso debidamente fundado, las licitaciones y concursos en trámite para la concertación de contratos comprendidos por su objeto en los alcances de las Leyes N° 12.510, 5.188 o regímenes particulares de contratación”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa