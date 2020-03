Continúa el programa "La seguimos en casa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ministerio de Cultura elaboró una serie de ciclos con conciertos, actividades artísticas y capacitaciones a los que se podrá acceder en forma virtual. Algunos son la continuidad de las acciones ya planificadas antes del surgimiento de la pandemia, y otros elaborados a propósito de la nueva situación.

En el marco de la campaña del Gobierno de Santa Fe en la prevención del Covid-19 (Coronavirus), el Ministerio de Cultura elaboró una serie de ciclos con conciertos, actividades artísticas y capacitaciones a los que se podrá acceder en forma virtual.

En el marco de la campaña del Gobierno de Santa Fe en la prevención del Covid-19 (Coronavirus), el Ministerio de Cultura elaboró una serie de ciclos con conciertos, actividades artísticas y capacitaciones a los que se podrá acceder en forma virtual.

Dando continuidad al concierto de Fito Páez, con el que se inauguró el ciclo La Música en Casa, el lunes se presentaron Los Bardos, una banda rosarina formada en 2013 e integrada por Pablo Pino (Cielo Razzo), Nahuel Marquet (Degradé) y Ezequiel “Choza” Salanitro (Sikarios).

El Programa La Seguimos en Casa consta de diversos ciclos, convocatorias y ofertas culturales, algunos de los cuales son la continuidad en formato virtual de las acciones ya planificadas antes del surgimiento de la pandemia, y otros elaborados a propósito de la nueva situación.

Solistas de ambos géneros e integrantes de bandas de todo el territorio santafesino de diversos estilos musicales grabaron recitales desde sus hogares y serán parte de una programación regular del canal de YouTube del Gobierno de Santa Fe, en una lista de reproducción de Cultura. Los recitales, asimismo, serán replicados en las redes sociales del Ministerio.

Otros ciclos y propuestas

La oferta de ciclos, convocatorias y acciones culturales de La Seguimos en Casa es abarcativa, y saldrá a la luz en los próximos días.

Entre otras propuestas, Santa Fe Te Ve, una convocatoria a artistas de distintas disciplinas a participar con consejos para cumplir la cuarentena; El Cairo On Line, migrando su programación a una pantalla on line por streaming; Arte en Red, donde el público envía sus propias realizaciones: canciones, danza, cuentos, stand up, magia; Mi Gran Parlamento, actrices, actores, directoras y directores de teatro leen un fragmento elegido, aquel texto que por alguna razón les quedó grabado en sus memorias y corazones; Poesía santafesina, mujeres y hombres de la poesía, poetas que echan a rodar sus versos o los de autoras y autores de la Provincia; Libros On Line, una colección de publicaciones que Industrias Creativas pone a disposición del público. Para que los libros lleguen a cada casa.