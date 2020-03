https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.03.2020 - Última actualización - 8:55

8:49

El referente argentino tiene 6 bypass Kempes y su temor al coronavirus

El ex futbolista Mario Alberto Kempes, quien actualmente reside en la ciudad estadounidense de Miami, se mostró preocupado por la pandemia del coronavirus debido a que está dentro del grupo de riesgo por tener "65 años y seis bypass".



"Yo tengo 65 años y tengo seis bypass, si me contagia un bichito de estos pues allá nos vamos", manifestó, a la vez que remarcó: "Hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno".



En diálogo con el programa radial Planeta 947, Kempes señaló: "Espero que en Argentina recapaciten un poco con toda esta situación. Somos muy especiales los argentinos. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Cuando llegue el invierno va a ser peor".



Luego se mostró enojado con sus compatriotas que no cumplen con el aislamiento obligatorio: "Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es".

Con información de NA