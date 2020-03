"Viajar al interior de la historia y conocer los orígenes, es esencial para formarse como personas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El historiador a cargo del Museo Pedroniano de San Carlos Norte, habló con El Litoral donde hizo un repaso de trabajo con la historia de los pueblos de la región, y en la creación del Museo Histórico “Presbítero Guillermo Lagger” de San Jerónimo del Sauce.

Historiador, escritor e integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Museos de la provincia, supo trasmitir a través de sus libros y conferencias los momentos más importantes en la formación de los pueblos de la región. Hoy a cargo del Museo Pedroniano de San Carlos Norte, Roberto Lance continúa con su trabajo a través de un proyecto interinstitucional entre el Museo, la Biblioteca y la Escuela, brindando herramientas pedagógicas a alumnos de la localidad.

En una charla con El Litoral Lance habló de sus primeros pasos como historiador. “La idea de comenzar a involucrarse en la historia de los pueblos comienza en el año 1983 cuando nos visitan los doctores Cervera y del Barco a San Jerónimo del Sauce -donde me encontraba-, para declarar a la Capilla San Jerónimo como Monumento Histórico Nacional. De ahí en más comienza un camino que cierra en el año 1987, con la inauguración del Museo de San Jerónimo del Sauce”.

Lance recordó que a raíz de la apertura del Museo Histórico “Presbítero Guillermo Lagger” comenzó a relacionarse con escritores de San Carlos, San Jerónimo Norte, Franck y Santa Fe.

“Fue el inicio de un trabajo minucioso, desde el primer día tuvimos a la par profesionales en la materia. Cuando decidimos trabajar en el primer museo contamos con la participación del Museólogo Enrique Moscato -quien trabajó en El Litoral- quien fue le primer director del Museo de San Jerónimo del Sauce. También contábamos desde el primer momento con la colaboración de la Junta Provincial de Historia, y con el Centro de Estudios Históricos de Esperanza”.

El historiador radicado en San Carlos Norte sostuvo que la relación constante con personas acostumbradas a trabajar sobre estos temas, le permitió estudiar y formarse. “El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Cultura, permitió a quienes estabamos relacionados con la museología estudiar en Rosario. Conformó un grupo de profesores integrados por profesionales de la UNR y de la Escuela de Museología de esa ciudad. Ese fue el primer avance en cuanto a la parte profesional y de allí en adelante continué formandome a través de cursos de Museología, Museografía, de patrimonios históricos y turismo. Vas trabajando con ejes transversales que te permiten unir puntos insospechados y comenzar a levantar testimonios, relacionarte con personas y gente que está trabajando con la historia. Uno va creciendo en la faz profesional, como persona y ser humano”.

Su llega a San Carlos Norte

Lance recordó que en ese camino con la historia hubo una persona que lo ayudó mucho: Juan Carlos Pedroni (hijo del poeta) quien escribía una columna de historia en un medio de la ciudad de Esperanza. “Llegué a él a través de una investigación que estaba realizando, nos ponemos en contacto y durante 9 años trabajamos con material relacionado con San Jerónimo del Sauce. De ahí sale el primer libro. Raíces de San Jerónimo del Sauce, con tres tomos editados. Atrás de esto estaba la Junta Provincial de Estudios Históricos que nos acompañó en ese primer libro”.

Con el tiempo y el apoyo del Centro de Estudios Históricos de la Municipalidad de Esperanza, Lance y Pedroni colaboraron con otro libro. “Luego se dio mi llegada a San Carlos Norte donde descubrí que allí, entre 1917 y 1919, vivió el Poeta José Pedroni. A raíz de ello surge la idea de poder contar la historia regional a través de la figura de Pedroni, entretejer la rica historia de la inmigración de toda esta zona. Se suman las investigaciones de la Colonia San Carlos, Beck & Herzog y Fermin Laprade, entre otras figuras históricas. Fueron muchos años de una tarea realmente ardua, pero siempre rodeados de buena gente que querían llegar a contar la historia”.

El trabajo de recopilación histórica de la Colonia San Carlos incluyó reuniones con integrantes del Museo de San Carlos Centro y entrevistas con descendientes y autoridades de la Asociación Saboyana quien nos permitió un nexo directo con Europa. “Teníamos un ida y vuelta permanente con Christian Gabart que es un genialogista de la Saboya en Francia, que me permitía recopilar información y documentos. Toda esa historia oral también debe ser respaldada por la documentación. Ahí cobra realmente el valor que merece la obra”.

Lance añadió que durante una jornada nacional sobre inmigración en Esperanza, surge la idea de hacer un trabajo de los franceses de la Colonia San Carlos que derivó en el libro.

“Las investigaciones permanentes que se fueron sumando a lo largo de estos años nos permitieron acceder a los medios de comunicación local y desde el Museo Pedroniando sumar nuevas herramientas pedagógicas. Trabajamos en un proyecto interinstitucional muy lindo que contempla al Museo, la Escuela y la Biblioteca. El problema es que no siempre los aportes económicos llegan para poder editar un libro, moverse y seguir investigando, pero en el caso del Museo Pedroniano, gracias al apoyo que la comuna de San Carlos Norte nos brinda permiten hacer la tarea más fácil”.

Un antes y un después

En noviembre del 2014, se inauguró formalmente una institución cultural e histórica que produjo un antes y un después en San Carlos Norte y buena parte de la zona: el Museo Pedroniano.

La entidad ubicada en calle Fermín Laprade al 420, recuerda el paso de José Pedroni por el pueblo entre 1917 y 1919. Durante ese tiempo el recordado escritor mantuvo una enriquecedora vida social en esos pagos, dejando testimonio de puño y letra sobre el sacerdote que le traducía páginas del latín, del coro de la Iglesia y de su amigo que lo dirigía y tocaba el armonio.

Para el historiador Roberto Lance, esta institución no sólo permite mantener viva la memoria y obra del poeta galvense, sino que ha posibilitado encarar proyectos interistitucionales en articulación con las escuelas, la biblioteca y propio museo. Cabe recordar que Lance ha compartido y encarado numerosos trabajos junto a uno de los cuatro hijos de Pedroni, Juan Carlos. Es más, existen importantes publicaciones producidas a cuatro manos, como por ejemplo “San Carlos Norte, el pueblo y el poeta”, y “Raíces de San Jerónimo del Sauce”. He ahí el sólido compromiso del historiador con el museo sancarlino.

“La institución posibilitó recuperar toda la historia de Pedroni y difundirla en las nuevas generaciones, provocando un interés muy grande en ellos; por ejemplo, durante las fiestas patronales u otras fechas significativas de la localidad y la colonia, los estudiantes puedan viajar al interior de la historia y conocer sus orígenes, y eso es esencial para formarlos como personas”, consideró Roberto Lance. La restitución del gliptodonte hallado años atrás, también colaboró a esta causa. Al respecto, comentó que en la actualidad se trabaja con los chicos desde jardín y hasta la secundaria (incluido profesorados) de forma articulada, brindando herramientas para que aprendan sobre su pasado. De esa manera ellos y los docentes pueden tomar conocimiento de todo lo sucedido y se logran valer de herramientas para el futuro. “En una comunidad se vive y se convive, pero lo más importante es que se revive a través de la historia”, reflexionó.

Luego destacó lo que sucede con los vecinos cuando entran al museo que Lance preside junto con su equipo de trabajo. “A la gente más grande le trae recuerdos de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos, y eso es muy bueno porque pasan un momento grato; creo que todos dimensionan la importancia del museo, incluso los chicos, porque le vamos mostrando su pasado; hasta hay recortes de Diario El Litoral de años atrás y se sorprenden al ver qué pasó y por qué”, comentó el museólogo.

En carpeta

En la actualidad Roberto Lance continúa trabajando en el Museo Pedroniano, entre otros tantos compromisos. Hoy se aboca a proyectos que se desarrollan a lo largo de todo el año, en concordancia con los talleres literarios de la Biblioteca del pueblo.

“Todo se complementa desde la faz histórica y educativa; por ejemplo en la escuela están dando el tema Agricultura, entonces van a la biblioteca y se lee el poema ‘La Trilladora’, de Pedroni; luego les contamos cómo era la trilla en aquella época, después se cruzan al predio donde hay maquinas y así se genera un ida y vuelta muy sustancioso”, especificó Lance. A la par, continúa con su programa radial de todos los sábados a la mañana en una emisora local, además de seguir con la escritura, mejorando sus obras, anexando capítulos y enriqueciendo el material producido.

Legado

A sus 68 años, Roberto Lance considera fundamental dejar un legado, es decir un grupo de personas que continúe pregonando la historia local en el futuro. Afortunadamente desde hace tiempo viene trabajando con un equipo integrado por gente joven, sumamente formado e involucrado con el objetivo que guió los pasos en la vida del historiador. “Contamos con personas instruidas en conservación, museología, museografía, turismo, fotografía y hasta armado de exposiciones; todo eso sirve para seguir con la labor emprendida y preservar todo lo realizado hasta el momento”, indicó Lance.

Apuesta y confianza

El presidente comunal de San Carlos Norte, Victor Cavallero, ponderó el trabajo imprescindible que Roberto Lance desarrolló y desarrolla en torno a la historia, su recuperación y difusión. “La integración de las escuelas primaria y secundaria a través de la Biblioteca y el Museo es importante, ya que por medio de la docencia integramos a los chicos y adaptamos la historia que se quiere exponer; así no se para nunca y se capacita en los orígenes”, evaluó el jefe comunal. A su vez, remarcó la apuesta que efectúa la Comuna en lo cultural e histórico.

“Lo cultural hace a lo social, a la idiosincrasia del pueblo, no hay otra forma; socialmente no se puede crecer si no tenes un enlace cultural en el medio; sabemos bien que en el ámbito escolar hay una reducción muy grande de la oferta del patrimonio cultural, y creo que como gobierno tenemos el deber de alentar estas cosas a través de personas como Roberto; tenemos la suerte de contar con él en esta comunidad chica”, resaltó Cavallero.

Un poco de su historia

Roberto Eduardo Lance nació el 16 de febrero de 1952 en la ciudad cordobesa de Villa María. A fines de 1976 se radicó en la provincia de Santa Fe, donde inició tareas de investigación histórica. Integró la Comisión Fundadora, y es miembro titular del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de la Municipalidad de Esperanza.

Oportunamente fue expositor en el primer Encuentro Intercultural Bilingüe (Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe); se desempeñó como asesor del Monumento Histórico Nacional “Capilla San Jerónimo”; es director del Museo Histórico “Plesbítero Guillermo Lagger” de San Jerónimo del Sauce; es referente del INTA Turismo Rural, gerenciador del Museo Pedroniano de San Carlos Norte y agente cultural de las Comunas de San Carlos Norte y San Jerónimo del Sauce.

Es autor del Proyecto de Ordenanza “Recuperación, Conservación y Resguardo del Patrimonio Cultural y Natural” (Memoria del V Encuentro Nacional de Directores de Museos de la República Argentina).

También integra el Consejo Directivo de la Asociación de Museos de la provincia de Santa Fe y el Consejo Asesor (Ministerio de Innovación y Cultura). A lo largo de su historia como escritor, publicó las siguientes obras: “Franceses en la Colonia San Carlos”; “Filomeno Naré ‘Gile’”; “Raíces de San Jerónimo del Sauce” (declarado de Interés Educativo y Cultural); “El Pueblo y El Poeta (declarado de Interés Educativo); Mangrullo II, III y IV (Bica Cultura); Revista Novedades Educativas (Buenos Aires), entre otros. Es colaborador en diarios papel y digitales de las ciudades de Santa Fe y San Carlos Centro. Tiene un espacio radial en FM 91.7. Además es autor del Prólogo de Monsieur Jaquín (José Pedroni) Reed/2017. Realizó presentaciones, charlas y conferencias en Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y Chaco.