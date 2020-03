https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Confirmaron que no recibirán pacientes de otros países Bélgica registró más de mil casos en 24 horas de coronavirus

Bélgica registró 1.298 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas y duplicó los últimos alcanzados este miércoles, con lo que hizo trepar la cifra total de casos oficialmente diagnosticados a 6.236 y avivó temores de una pronta saturación en las instalaciones sanitarias.





Así lo señaló el Servicio Federal de Salud, en un informe que agrega que el número de fallecidos aumentó a 220 individuos, tras las 42 personas muertas ayer, mientras que 128 pacientes de Covid-19 pudieron abandonar el hospital en el último día.



El número de nuevas internaciones se situó en 536, lo que eleva el total de ingresados a 2.652, de los que 605 se encuentran en cuidados intensivos, es decir, 131 más que la víspera.



El número de personas que precisa asistencia respiratoria asciende a 420 casos, casi el doble que la víspera.



"La epidemia está aún en fase ascendente en Bélgica. No hemos llegado aún al pico", dijo en rueda de prensa en Bruselas el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el Sars-Cov-2, Emmanuel André, al presentar el parte diario sobre la epidemia.



"Las proyecciones que podemos hacer actualmente, contando con que el conjunto de la población respete las medidas, nos llevaría a ese pico en las próximas semanas", agregó, citado por la agencia de noticias EFE.



En tanto, medios belgas informaron que el gobierno no aceptará pacientes de coronavirus de otras naciones, como han solicitado Italia y Países Bajos, hasta que no se supere el pico de la epidemia de coronavirus y no haya peligro de saturación en los hospitales.

