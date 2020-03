El Senado trataría hoy la ley de Necesidad Pública

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

* El bloque mayoritario del PJ tiene el acompañamiento de los senadores radicales para garantizar el quórum. Es clave el mensaje sobre endeudamiento por 10 mil millones para enfrentar la pandemia.

* El peronismo debatía internamente qué hacer: tomar ya lo aprobado por la oposición en Diputados o aceptar una pulseada de largo plazo y resultado incierto con el proyecto del oficialismo.

La falta de acuerdo en Diputados ante el proyecto de ley de Necesidad Pública, pedido por el gobierno provincial, caló profundamente en el Senado. Oficialismo y oposición no quieren que se repita en esa Cámara lo que ocurrió en la baja, cuyo debate giró sobre las tensiones entre el oficialismo y la oposición en Santa Fe, más que sobre el contenido de la norma.

El mayoritario bloque Juan Domingo Perón que componen los senadores más afines a la Casa Gris y los del NES, que mantienen su independencia- votará de manera unificada, tal como lo hizo cuando aprobó con cambios fuertes el mensaje del Poder Ejecutivo, que acaba de rechazar Diputados al aprobar un dictamen de la oposición (distinto del que había propuesto en minoría la bancada radical de senadores).

La sesión fue convocada para las 15 horas y existe el compromiso de todas las bancadas de garantizar el quórum. Se piensa en una sesión breve con un largo debate a la distancia, y una acotada reunión de jefes de bloques en la presidencia de la Cámara o donde haya más espacio.

En la mañana de este jueves 26, siempre por mensajes desde sus celulares, sin las facilidades de la comunicación interpersonal directa, la bancada mayoritaria del PJ en el Senado de la Provincia debatía internamente entre dos opciones.

Una es seguir la pulseada que le propone Diputados, es decir, insistir con la media sanción del Senado. Implica volver a votar sin cambios lo que la Cámara por simple mayoría aprobó el 5 de marzo, el mensaje del Ejecutivo al que el peronismo del Senado le podó atribuciones que lucían demasiado inconstitucionales para la emergencia en Seguridad y hubieran podido desatar una catarata de juicios en ese rubro, aunque le mantuvo el resto de los “superpoderes” o facultades especiales.

En esta primera opción, seguir la pulseada entre ambas Cámaras demanda mucho tiempo, justo lo que no parece haber. De insistir el Senado consumaría recién la segunda revisión, de las cinco que permite la Constitución. Quienes piensan que eso es lo que se debe hacer parten de dos ventajas: el Senado es Cámara de origen y no menos importante- lograr los dos tercios más adelante no parece imposible para el oficialismo. Saben que en Diputados, en cambio, la oposición no tiene cómo llegar a la mayoría calificada.

La otra opción

El plan B, que varios senadores estudian -a pesar de que no gusta en la Casa Gris- consiste en hacer lo que hacen los oficialismos: gobernar.

Y gobernar puede significar procurarse las mejores condiciones posibles para la gestión, pero también aceptar las que son apenas las posibles. Y gobernar condicionado tiene la ventaja discursiva de que se cuenta, siempre, con el culpable a mano cuando las cosas no salen bien: en este caso la oposición en la Cámara baja.

Los senadores peronistas que piensan que es hora de tomar lo que aprobó Diputados y luego hacer un veto propositivo desde el Ejecutivo presentan a esa opción como las más resolutiva. Acaso las más ejecutiva pero no la que quiere el Ejecutivo.

Mensajes cruzados

En la oposición radical del Senado el estado de ánimo tampoco es bueno. Tras la sesión de Diputados, en el bloque UCR había una fuerte frustración. En ambas cámaras los radicales jugaron siempre a favor de un acuerdo entre los dos grandes actores de la política santafesina actual: el gobernador Omar Perotti y el ex gobernador Miguel Lifschitz que preside la Cámara baja. Ahora van a colaborar para que haya una ley, cualquiera que les permita mostrar algo en sus territorios donde las quejas abundan porque faltan recursos y sobran preocupaciones.

En ese panorama complejo, se sostiene un fuerte intercambio de mensajes entre legisladores de las dos bancadas, pero ambos están limitados por sus propios espacios políticos.

“Es cuando más tendríamos que apelar a la honestidad política”, dijeron antes de las 10 de la mañana a El Litoral, palabras más palabras menos, los jefes de las dos bancadas: Armando Traferri del PJ y Felipe Michlig de la UCR.

Los santafesinos la necesitan. Es vital que al menos se apruebe el endeudamiento de emergencia para enfrentar los primeros gastos de la pandemia: los $ 6.000 millones que son parte de la media sanción de Diputados (en un paquete nada despreciable de 39.000 en total, pero sin superpoderes) o los $ 10.000 millones de un mensaje del gobernador que al cierre de esta edición se esperaba en el Senado. En el primer caso se puede lograr hoy (pero el oficialismo debería aceptar lo que envío la Cámara baja). En el segundo se necesita otra sesión de Diputados.