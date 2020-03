70 personas se anotaron para donar sangre en la Belgrano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente Emilio Jatón también se sumó a la convocatoria. Habrá nuevas campañas en Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Satisfacción del titular del organismo, Mario Perichon.

El intendente de Santa Fe Emilio Jatón fue uno de los primeros en llegar este jueves por la mañana, al edificio de la estación Belgrano donde se desarrolló una jornada de donación voluntaria de sangre organizada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio). “Es uno de los actos solidarios que deberíamos tener alguna vez en la vida, porque todos vamos a necesitar sangre y está en nosotros colaborar”, señaló el jefe del municipio capitalino que, de esta manera, dio respuesta a la convocatoria en un momento en que el aislamiento social obligatorio y la cuarentena por Covid-19 disminuye drásticamente la existencia de donantes.





“Más allá de la pandemia, están faltando donantes en la ciudad y en el Banco de Sangre del Hospital Cullen también hay faltante”, advirtió Jatón al ser consultado por la prensa local antes de señalar que “me pareció una buena oportunidad para ser solidario con esta ciudad y con todos”.





El operativo se realizó la semana pasada en Rosario, el sábado en el Cemafe y este jueves se replicó en el edificio de la Estación Belgrano, cedido para esos fines por la Municipalidad al Cudaio. En todos los casos, el trámite se realizó bajo condiciones estrictas de bioseguridad, que incluyeron inscripción previa, otorgamiento de una autorización y atención por turnos a un número controlado de personas, a fin de no contradecir las condiciones de prevención que exige la situación de pandemia.



Solidaridad





El director provincial de Cudaio Mario Perichon destacó la “normalidad” con la que se desarrolló la actividad, para la que se habían inscripto 70 donantes en una jornada que se iba a extender hasta las 17.





“Estamos absolutamente conformes porque en un momento tan crítico como el que estamos atravesando, cuando a la gente se le dificulta movilizarse, es un hecho solidario para destacar que la gente se haya acercado a donar sangre”. Para asegurar ese tránsito, se entregaron autorizaciones, luego de asignar un turno on line a fin de evitar el amontonamiento de gente.





El titular de Cudaio aseguró que se harán nuevas colectas con estas características en Venado Tuerto, nuevamente en Rosario, Reconquista y Rafaela, a fin de cubrir las cinco regiones sanitarias.



A primera hora, Jatón acudió al llamado solidario junto con el secretario de Gobierno, Miguel González.Foto: Gentileza.



Jatón: “Esto va en serio”





Sobre la manera en que el municipio está afrontando la pandemia por el nuevo coronavirus, el intendente Emilio Jatón explicó que “estamos trabajando con mucha fuerza, con mucho ahínco y sin parar ni un solo día para mantener los servicios básicos como dijimos, como es la obligación con las instrucciones que tenemos”. Aún así reconoció que “tenemos poco personal, hay gente que está en grupos de riesgo y eso nos complica, pero día a día vamos ajustando los controles y el comportamiento de la gente que muchas veces es adverso a las medidas y las recomendaciones”.





En ese sentido insistió en que “esto va en serio, es una pandemia y nos puede llegar a todos. No es un decreto solamente, no es una cuarentena para salir a pasear”, remarcó al tiempo que apeló a la importancia de las decisiones personales para cuidar al resto de la sociedad.





“Esto va para largo y si no tomamos conciencia la vamos a pasar mal. Podemos hacer los decretos que sean, podemos restringir cualquier circulación, pero la actitud es personal y a partir de allí empieza todo. Que lo tomemos en serio nos va a permitir conocernos como sociedad y ver cómo nos comportamos”, enfatizó Jatón, y pidió “por favor” a la gente que no salga de sus casas y que “tome conciencia del momento que estamos viviendo”.