https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.03.2020 - Última actualización - 15:38

15:16

El 26 de marzo de 1994 marcó el inicio de la era del Fútbol Amateur de la Universidad Nacional del Litoral, el cual representa el primer partido oficial en la Liga Santafesina de Fútbol, donde el equipo de la UNL superó por la mínima a Las Flores II con gol de Carlos Girolimeto.

Universidad Nacional del Litoral 26 años de actividad plena El 26 de marzo de 1994 marcó el inicio de la era del Fútbol Amateur de la Universidad Nacional del Litoral, el cual representa el primer partido oficial en la Liga Santafesina de Fútbol, donde el equipo de la UNL superó por la mínima a Las Flores II con gol de Carlos Girolimeto. El 26 de marzo de 1994 marcó el inicio de la era del Fútbol Amateur de la Universidad Nacional del Litoral, el cual representa el primer partido oficial en la Liga Santafesina de Fútbol, donde el equipo de la UNL superó por la mínima a Las Flores II con gol de Carlos Girolimeto.

Con orígenes universitarios, a comienzos de 1994 la institución ingresó al ente liguista para competir en Primera División, Reserva y divisiones mayores. Hoy, se cuenta con 12 categorías y la participación en Futsal Infantil y Encuentros de Escuelitas. Cabe destacar que en el 2018 estuvo a un paso de lograr el Torneo Apertura, donde finalizó en la 3ra ubicación, logrando la mejor campaña de su historia.

El cuerpo técnico de la Primera y la Reserva de la UNL lo conformaban Daniel Ávalos, Pablo Correa y Antonio Moreno. Los jugadores entrenaban en el ex Campo Universitario, ubicado en Estanislao Zeballos y Av. Facundo Zuviría, ya que aún no existía el Predio UNL-ATE. Actualmente, desde mediados del 2019, el club hace de local en instalaciones de Independiente Colonia San José, donde cuando se retomen las actividades oficiales también las divisiones formativas y senior desempeñarán su actividad. Desde el 2012, el equipo de Primera División forma parte de la máxima categoría, donde se destaca la participación de jugadores surgidos de las divisiones formativas como Santiago Puebla, Ciro Bourlot, entre otros. En cuanto a las inferiores, se volvió regular disputar la Copa de Oro, que reúne a los mejores cuatro equipos de tres zonas, quedando en la tercera colocación de la tabla general. La Senior no se queda atrás y sumado a la actividad en campeonatos oficiales, también forma parte del Torneo Nacional de Veteranos, en donde en la pasada temporada presentó dos equipos, llegando al podio con ambos conjuntos.

Futsal infantil y escuelitas. Dos de los máximos crecimientos de los últimos años. Foto: Manuel Fabatía / Archivo

En la actualidad

En el contexto de medidas anunciadas por la UNL y por el Gobierno nacional ante la pandemia de Coronavirus, los entrenamientos se están coordinando bajo la modalidad online. Ya sea mediante plataformas de fácil acceso o mediante whatsapp, el sistema de entrenamiento se modificó al envío de videos por parte de los entrenadores de todas las divisiones.

Los profesores se encuentran bajo la órbita del área de Fútbol Amateur dependiente de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la UNL. Cabe destacar que los mismos tienen que recibir devoluciones y hacer ejercicios con objetos que puedan encontrar en sus casas, usando el divertimento como ocupación.

Información oficial

Toda la información y los documentos oficiales de la UNL vinculados a esta problemática pueden encontrarse en la plataforma www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de actuación, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos.