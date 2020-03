https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 26.03.2020

15:28

Desde el Centro Comercial de Santa Fe Comercios locales empezaron una campaña de "auxilio" para el sector

Dicen que no saben cómo se podrá pagar los sueldos de marzo porque “la recaudación fue directamente nula”. Piden al gobierno nacional que mecanismos financieros para abonar los haberes y retribuirlos a “tasa 0”, dijo a El Litoral Martín Salemi, titular a cargo de la entidad.

#Auxilioacomerciosya comienza el video que viralizó el Centro Comercial de Santa Fe a modo de alerta hacia las autoridades sobre el futuro del sector, a partir del cierre total de comercios -excepto quienes venden alimentos, farmacias y unos pocos más- en el marco de la pandemia por coronavirus.



Mencionan que están en peligro unos “10.000 empleados de comercio y otros tantos comerciantes y cuentapropistas”, sin dejar de destacar que la prioridad “es la salud”.



Continúa el video haciendo referencia a que “los comerciantes no podemos asumir el pago de los salarios” correspondientes a marzo, el cual deberá abonarse dentro de una semana y media. Y elevan el pedido de un “financiamiento a tasa cero para poder cumplir”.



“Esto es así: no podremos cumplir con los sueldos de marzo porque la recaudación ha sido directamente nula. Pudimos cubrir el mes anterior pero ahora, sin haber abierto las puertas durante todo el mes, y con el agravante de que esto se puede extender varias semanas, realmente no sabemos cómo vamos a hacer”, expresó Martín Salemi, presidente a cargo del Centro Comercial santafesino.



“Lógicamente -agregó- que la prioridad es cuidar la salud de la ciudadanía, eso está claro. Pero nosotros también tenemos como obligación el pagar los sueldos de los empleados. Por eso estamos pidiendo al gobierno nacional que nos dé las herramientas para poder cumplir: esto sería un financiamiento a tasa 0% interés, no al 24% como se está manejando por estas horas. Porque tampoco estamos en condiciones de afrontar un crédito; venimos de 24 meses de bajas ventas y ahora, con una situación extrema como la actual, estamos al límite”, agregó Salemi.



-Y además de los sueldos, están los servicios, alquileres, etc. ¿Qué hablaron al respecto?



-El tema servicios, será cuestión de renegociación, sin dudas. No nos queda otra. Y con respecto a los alquileres, ya estuvimos conversando y viendo alternativas, pero cabe decir que si un inquilino no paga, como puede ser un comerciante, hay un locador que no cobra. Hay rentistas chicos que viven de ese alquiler mensual también, por eso la gravedad de la situación: es una gran cadena de pagos que se corta.



Salemi remarcó también a El Litoral que “queremos que el Estado nos provea las herramientas para poder afrontar el pago de los sueldos. Ellos tienen el detalle de lo que cada pyme tiene de costo laboral, así que sería muy simple implementarlo”.



“En Santa Fe, la gran mayoría de las pymes tienen menos de diez empleados, porque son comercios de impronta familiar, y lo que más desean es poder mantener a sus colaboradores. Pero esta situación es dramática”, concluyó.