Confirmado: Meghan Markle trabajará para Disney

Hace unos días todos los medios se hicieron eco de una noticia que aseguraba que Meghan Markle pronto iba a recibir una oferta de trabajo que no podría rechazar: aparecer en Los Simpsons. Al menos así lo dejó caer en una entrevista el director y productor de la serie Al Jean, que confesó en Radio Times que estarían encantados de que los Sussex aparecieran en esta ficción. “He oído que quiere hacer trabajo de doblaje. Así que si están leyendo esto, ¡Llamennos!”, dijo.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5