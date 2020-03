Los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones en operaciones a través de cajeros

El Banco Central decidió este jueves que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos del país, ni habrá límite para extracción.

La disposición regirá hasta el 30 de junio próximo inclusive para que las personas "circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social" dispuesto por el Poder Ejecutivo para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19.

