https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.03.2020 - Última actualización - 16:46

16:40

El fiscal Alejandro Benítez imputó este miércoles a un transportista de 22 años de la localidad de Cavour, el cual recuperó la libertad con alternativas. El hecho ocurrió el domingo y se analiza la participación de la pareja y el padre del principal acusado.

Por participar de la agresión Investigan a familiares del camionero que golpeó al presidente comunal El fiscal Alejandro Benítez imputó este miércoles a un transportista de 22 años de la localidad de Cavour, el cual recuperó la libertad con alternativas. El hecho ocurrió el domingo y se analiza la participación de la pareja y el padre del principal acusado. El fiscal Alejandro Benítez imputó este miércoles a un transportista de 22 años de la localidad de Cavour, el cual recuperó la libertad con alternativas. El hecho ocurrió el domingo y se analiza la participación de la pareja y el padre del principal acusado.

La Justicia investiga la responsabilidad penal de al menos tres miembros de una familia y un cuarto sujeto aún no identificado, de la localidad de Cavour, acusados de golpear al presidente comunal Marcelo Cerutti y haber violado la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente de la Nación.



Este miércoles, Brian B. un transportista de 21 años, fue trasladado a los tribunales santafesinos, donde fue imputado por el fiscal Alejandro Benítez, como coautor del delito de “lesiones leves dolosas calificadas” y autor de “violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia” del coronavirus Covid-19.



La audiencia, que se celebró ante la jueza Susana Luna, finalizó con el otorgamiento de la libertad bajo alternativas, las cuales fueron consensuadas entre la fiscalía y la defensa, a cargo del abogado particular, Ignacio Alfonso Garrone. En tal sentido, el acusado deberá cumplir con una “prohibición de acercamiento” para con la víctima y “quedar a cargo de un guardador”, además de respetar la cuarentena como el resto de la ciudadanía.



A la casa



En tanto, su pareja Carolina K. quien había sido aprehendida tras la agresión a Cerutti el pasado domingo 22 de marzo, recuperó la libertad porque es madre de dos hijos menores de edad, uno de los cuales está en edad de amamantamiento. Asimismo, fuentes tribunalicias adelantaron que la mujer será oportunamente imputada en el marco de la causa, aunque sin restricciones a su libertad ambulatoria.



Distinta es la situación de José María B., padre del camionero detenido, sobre quien también se presume que habría participado del ataque. No obstante, en su caso “fue identificado y demorado por la policía; pero hasta que no se establezca su participación no se lo va a imputar”, aseguró la fuente.



Por último, se sospecha de la intervención de una cuarta persona, la cual no se encuentra identificada.



A propósito de la libertad concedida a Brian L. B. fue el propio fiscal Benítez quien reconoció que se trata de una persona joven, “sin antecedentes penales” y está acusado por “lesiones leves” que es un delito excarcelable, además de que el hecho se produce en un contexto de prevención de la propagación del virus Covid-19, por lo que el resguardo domiciliario aparece como la mejor opción.



Al hospital



“La agresión se produjo el domingo alrededor de las 21 a raíz de que el presidente comunal de Cavour, Marcelo Cerutti, vio que el imputado estaba manejando un camión y llamó al patrón del conductor para que le ordenara que llevara el vehículo a su lugar de estacionamiento para que no incumpliera con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, relató el fiscal Benítez.



El fiscal añadió que “el agresor recibió el llamado de su patrón, guardó el camión y luego se dirigió a una despensa propiedad del presidente comunal, ubicada en las inmediaciones de las calles Moreno y 20 de Junio, donde lo increpó y luego lo agredió físicamente”, informó la Oficina de Prensa y Difusión MPA.



Como consecuencia del hecho Cerutti debió ser trasladado al hospital de la localidad de Humboldt, que está ubicada a unos 18 km de distancia.