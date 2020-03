Pelé: "Jamás habrá uno igual a mí"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Hoy por hoy, Cristiano es el mejor porque es el más estable, aunque no hay que olvidarse de Messi”, así definió a los dos mejores futbolistas de la última década.

En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, la leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, participó de una entrevista en el programa de YouTube Pilhado, en la que dejó varias definiciones interesantes con respecto al fútbol moderno y al de distintas épocas.



El ex futbolista, con 79 años y ganador de tres Mundiales, es palabra autorizada en lo que se refiere a análisis, ya que es considerado por muchos expertos como el mejor jugador de todos los tiempos. En esta ocasión fue consultado por la ya clásica comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes han dominado la última década de la élite futbolística mundial.



“Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi. Cristiano es más estable y Messi no es un goleador”, expresó Pelé. La frase genera controversia, ya que es difícil sostener que la “Pulga”, máximo anotador histórico de la selección y máximo artillero histórico del Barcelona, no es un goleador.



Esta no es la primera vez que el ex jugador del Santos menosprecia al capitán del cuadro catalán. En 2018, por ejemplo, hizo hincapié en los defectos de su juego: “¿Cómo se puede hacer una comparación entre un jugador que cabecea bien y patea bien con las dos piernas y otro que sólo patea con una pierna, tiene una habilidad y no cabecea bien?”. En aquella ocasión, incluso puso a Maradona por encima de Messi: “Sí, fue mucho mejor”.



El astro brasileño señaló que la elección personal de Cristiano Ronaldo como mejor jugador en la actualidad ha sido muy difícil porque el mundo del fútbol está bastante equilibrado. También remarcó que, más allá de ellos dos, hay varios buenos jugadores, sobre todo en Europa, y recordó además la trayectoria de otros ex futbolistas: “No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho o Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff... No es mi culpa pero creo que yo era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo”.



No obstante, el ex futbolista, que anotó una marca histórica de 1.283 goles a lo largo de su carrera, aseguró que “Rey sólo hay uno” y enfatizó, con humor, que él fue mejor que todos ellos: “Si hay que ser honesto y decir la verdad, pues te digo la verdad: mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Pelé solo habrá uno y jamás habrá uno igual. Igual es porque Dios me quiere”, sostuvo “el Rey” entre risas.



Además, reconoció que hubo una marca que nunca pudo superar: “Mi padre fue jugador, marcó cinco goles de cabeza en un partido y ése es el único récord que no batí”.