"Estamos lejos de hablar de fútbol"

Jueves 26.03.2020

La AFA puso a disposición el predio “Julio Humberto Grondona” para recibir posibles personas afectadas por el virus. Así, prepara un hospital de campaña en la cancha de futsal, donde estarán disponibles 120 camas.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que en la actualidad están “muy lejos” de hablar de fútbol, en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.



“Hoy debemos hablar del aporte que podemos hacer todos desde donde nos toque”, aseguró Tapia en diálogo con la TV Pública.



La AFA puso a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, parte del predio “Julio Humberto Grondona” para recibir posibles pacientes afectados de coronavirus.



“El predio se prepara para tener 120 camas en el gimnasio que sirve para la práctica del futsal.



Nosotros aportamos nuestro granito de arena con el estadio de futsal. Trabajamos para conseguir barbijos, alcohol en gel. También hay comodidades como los vestuarios y las oficinas”, expresó el dirigente afista.



Tapia explicó que la AFA hace un aporte “como lo hacen todas las instituciones, de la más grande a la más chica. Los verdaderos héroes son nuestros médicos, asistentes, enfermeros, las fuerzas de seguridad y los que tienen que trabajar”.



Luego comentó que el viernes la AFA tendrá todo listo para, llegado el caso, recibir a las personas afectadas y señaló que tras hacerle el ofrecimiento a las autoridades gubernamentales “empezamos a comprar las camas, los colchones, las almohadas”.



También Conmebol



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ofreció su Centro de Convenciones ubicado en la ciudad de Luque al Gobierno paraguayo ante la emergencia sanitaria por coronavirus declarada en el país que ya suma 41 contagiados y tres fallecidos. El órgano rector del fútbol sudamericano anunció en su cuenta de Twitter que ese recinto, situado en la ciudad de Luque, está “a disposición” del Ministerio de Salud “para las posibles necesidades que pueda generar la evolución del COVID-19”.



El Centro de Convenciones se ubica en un predio de varias hectáreas, con estacionamiento para 1.200 vehículos, cuenta con cinco salas, cuatro de ellas interconectadas y puede recibir a 3.000 personas.



Olimpia y Cerro Porteño, los clubes más populares de Paraguay, ya ofrecieron a las autoridades sanitarias sus respectivas instalaciones deportivas ante un eventual agravamiento de la pandemia.



“Ayer el gobierno endureció las restricciones y ordenó el cierre total de las fronteras, puertos y aeropuertos” hasta el 28 de marzo, aunque se permitirá la entrada de mercadería y productos esenciales.



>> Otro argentino



El mediocampista argentino Matías Vargas, integrante del seleccionado sub 23 de fútbol que logró la clasificación a los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es uno de los jugadores afectados del Espanyol de Barcelona que contrajo el virus Covid-19.



>> Barcelona



El Barcelona, club en el que brilla el astro rosarino Lionel Messi, dio a conocer sus dos primeros casos de coronavirus: el jefe del servicio médico del club, Ramón Canal, y el responsable médico del equipo de handball, Josep Antoni Gutiérrez. En ese contexto, según lo relevó al periódico La Vanguardia, de Cataluña, el doctor Canal “resultó positivo al test de coronavirus” y se convirtió en el primer caso en el club, que luego informó también el caso de Gutiérrez, quien permanece “hospitalizado”.



>>Hinchas colombianos, en cuarentena en Jujuy



Trece hinchas del Deportivo Independiente, de Medellín, realizan una cuarentena obligatoria en La Quiaca, al norte de Jujuy, después de ser sorprendidos por las autoridades argentinas cuando pretendían cruzar hacia Bolivia, en medio de las medidas que rigen para contener la propagación del coronavirus. Los simpatizantes colombianos habían presenciado el partido de su equipo con Boca en la Bombonera (el 10 de marzo por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores), cuando, al regresar se toparon con la frontera cerrada al paso y desde entonces no pudieron continuar viaje hacia su país.



>>Menotti: “Es un tiempo de organizarse para defender la vida y no el fútbol”



El director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, afirmó que este “es el momento de organizarse en defensa de la vida y no del fútbol”, en una columna editada en el diario Sport, de Barcelona, una de las dos ciudades de España, junto a Madrid, que están más afectadas por la pandemia de coronavirus. “El fútbol hoy en día debe implicarse en ayudar a la sociedad. No es tiempo de organizar el fútbol, sino de organizarnos ahora para defender la vida, porque la situación actual en el mundo por la expansión de la pandemia del coronavirus no admite ningún otro debate hasta que esto termine”, enfatizó. “Por eso no me pareció correcto este tema que se instaló respecto de rebajarles los sueldos a los futbolistas. A mí particularmente no me interesa cuánto gana Joan Manuel Serrat por ejemplo, porque me hace feliz cuando sube a un escenario, canta y da los mensajes que da. Me parece bien que se busquen los caminos para hacer sostenible económicamente al club. Lo que cuestiono es si hace falta hacerlo público ahora”, dijo.



>>Bielsa



El director técnico argentino Marcelo Bielsa y el plantel profesional de Leeds ofrecieron aplazar parte de sus sueldos para el que club, en medio de la crisis económica por el receso debido a la pandemia de coronavirus, pueda pagar los salarios del resto del personal. Después de una reunión de la dirigencia con los referentes del plantel, se decidió “diferir” una parte de los salarios para que el club pueda afrontar los sueldos de los 272 empleados mientras dure el parate del fútbol, publicó la edición on line del Daily Mail. El plantel, en un comunicado, consideró que el club “es una familia” y “es la cultura” que “todos adoptan” desde “los jugadores y el cuerpo técnico” hasta “el personal y los hinchas en las tribunas”.