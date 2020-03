https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.03.2020 - Última actualización - 18:18

18:17

Lo anunció el presidente comunal Amaro “Fito” González Timbúes incrementa la cantidad y el monto de la tarjeta social

El Presidente Comunal de Timbúes Amaro “Fito” González dio a conocer buenas noticias para los que habitan esta localidad, por supuesto en el contexto de la Pandemia del Coronavirus.

Dentro de esas medidas que estamos llevando adelante desde la Comuna están los Controles Sanitarios. Luego de muchas gestiones con el Gobierno Nacional y provincial logramos que se controle los barcos que provienen de todo el mundo, que no desciendan más los tripulantes de esos buques y que sean más rigurosos los controles de Sanidad de Frontera y de quien corresponda.

Asimismo –expresa el Jefe Comunal-, se ha logrado del Gobierno provincial el apoyo para instalar una posta sanitaria tal cual lo solicitamos nosotros para efectuar un control a cada camión que llega a nuestro pueblo –y enfatiza González-, y lo estamos haciendo uno por uno a los transportistas que llegan a nuestro pueblo, midiendo la temperatura con una muy buena recepción por parte de ellos, hasta ahora no hemos tenido ningún caso sospechoso”.

Amaro González agradece a los policías que envía la provincia, al personal sanitario como así también a la Guardia Urbana y al Centro de Salud Comunal, por su compromiso en la tarea que realizan para que se lleve a cabo en paz y con tranquilidad.

“Recalco el gran compromiso del Gobierno Nacional y provincial para que en Timbúes tengamos los controles sanitarios” sostuvo el Presidente Comunal.

Tarjeta social

Se ha incrementado en un número de 100 la cantidad de personas por esta situación de la Pandemia que van a recibir la Tarjeta Social.

A partir de este momento, en Timbúes esas cien personas van a recibir en los próximos días el plástico correspondiente a esa tarjeta, mientras tanto se les va a entregar una orden de compra por parte de los trabajadores de la Guardia Urbana para cubrir los mil pesos que por semana van a recibir de la Comuna de Timbúes todas aquellas personas que más sufren.

O sea, a partir del día de hoy habrá 750 timbuenses que recibirán la Tarjeta Social, y que podrán cobrar por semana mil pesos cada uno, un total de cuatro mil pesos por mes para que puedan comprar los productos alimenticios que necesitan para sus familias en este difícil momento del país. Un Monto que asciende a 3 Millones de pesos cada 30 días.

Vacunas para mayores de 65 años

La vacuna anti gripal la recibimos del Gobierno Nacional pero otro número importante la hemos adquirido nosotros con fondos propios pero esas vacunas se las van a aplicar a los mayores de 65 años, a las personas en riesgo y a los menores de 12 años.

Y agrega el Jefe Comunal “pero para que puedan recibir esas vacunas vamos a ir hasta su domicilio –subraya González-, entre las 8 y 18 horas y para eso la Comuna dispuso un número telefónico 03476 417 188 para que ustedes pidan el vacunatorio y también puedan indicar aquellas pequeñas enfermedades que contraigan y nosotros les enviamos un médico”.

Finalmente el Presidente comunal enfatiza “nosotros estamos desde la Comuna para solucionar todos sus problemas, no queremos que salgan de sus casas, no queremos que estén intranquilos por algo, nosotros les vamos a solucionar todo tipo de inconvenientes, cuídense, nadie afuera de su casa, manténganse aislados para que el virus no nos derrote”.