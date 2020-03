Cientos de argentinos varados en México piden una solución y "respuestas reales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un conjunto de argentinos están varados en distintas partes de México y reclaman en redes sociales y a través de diferentes videos una “respuesta real” por parte del gobierno, las aerolíneas y el consulado. Piden "contención" y algún tipo de ayuda para poder volver a su país y acceder a elementos de primera necesidad.

Argentinos de todas las edades exigen a través de las redes sociales una solución tras encontrarse varados en México. Denuncian que los consulados cerraron, al igual que Copa, la aerolínea en la que originalmente muchos de los conciudadanos iban a volver a sus hogares. Además, desde Aerolineas Argentinas les dijeron que no están realizando vuelos de repatriación y que a partir del viernes también cerrarán en ese país.

Desde la Embajada de la República Argentina en México, comunicaron que “por instrucciones del Gobierno argentino, las oficinas de la Embajada y Consulares permanecerán cerradas de modo temporario hasta nuevo aviso, por razones sanitarias” y solo dejaron contactos para consultas de manera remota.

Por su parte, Copa Airlines informó a sus clientes el 22 de marzo que “con motivo de coordinar la aplicación del Protocolo de Asistencia Aeroportuaria, decidió suspender todas las operaciones aéreas regulares vigentes”. Según la empresa, ya se encuentran en comunicación con el Gobierno argentino para obtener los permisos necesarios para realizar vuelos de repatriación. Sin embargo, sus usuarios siguen sin poder salir de México.

El santafesino Nicolás Vivo, varado en Cancún, dio a conocer a través de un audio cómo estan atravesando la situación: “La verdad que estamos recontra tirados, no hay perspectiva de nada, la embajada no se hace cargo, Copa cerró por un mes”. Además, aclaró que ellos habían salido antes de que se declare la cuarentena en Argentina, y su vuelo para volver a su hogar era uno de los últimos antes de que en nuestro país se suspendan los vuelos. Sin embargo, incluso con el check-in realizado, no pudieron viajar.

Además, aclara en el audio que “la preocupacion es que no tenemos una fecha estimada de vuelta” e indica que ya no está yendo al aeropuerto “por una cuestión de salud”, dada la cantidad de personas que, sin otra opción, se encuentran hacinadas en los aeropuertos esperando una respuesta.

Por otra parte, un grupo de personas también varadas en Cancún grabaron un video pidiendo a Alberto Fernández una respuesta. En él explican que hay alrededor de 1200 personas solo en ese aeropuerto, entre los que se encuentran embarazadas y ancianos y que no pueden acceder a medicamentos, alcohol en gel ni barbijos ya sea porque están en falta o por su alto valor. Los barbijos oscilan los 600 pesos argentinos cada uno. Mientras que algunos tienen donde dormir y viajan todos los días a las 5 am para ver si esta vez van a poder regresar a sus hogares, algunos ni siquiera tienen a dónde ir y deben dormir en el lugar o en plazas aledañas.

“Entendemos que es dificil que mañana vengan y nos lleven a todos pero lo que queremos es que aparezca alguien y nos represente” dice una de las argentinas que aparece en el video. Además, pide “respuestas reales” para tener así un poco de "contención" y de certidumbre sobre su futuro.

Por último, denuncian que desde Aerolíneas Argentinas desmintieron que haya vuelos de repatriación, sino que solo siguen funcionando vuelos que ya estaban programados.