https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.03.2020 - Última actualización - 20:46

20:45

Lo aseguró la directora de Epidemiología, Carolina Cudós.

Información oficial No hay circulación comunitaria de coronavirus en la provincia Lo aseguró la directora de Epidemiología, Carolina Cudós. Lo aseguró la directora de Epidemiología, Carolina Cudós.

En conferencia de prensa, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, informó que no hay circulación viral de coronavirus en el territorio y explicó algunas dudas planteadas en cuanto a casos positivos que se registraron en las últimas horas.

En tal sentido, según indicó la funcionaria, “la mayoría de los pacientes han tenido un antecedente de viaje fuerte o un contacto con un viajero o con otro caso confirmado”. “Hay algunos casos que se encuentran en investigación porque el nexo no es tan fuerte, se considera epidemiológicamente, según lo acordado con nación, que todavía no estamos con una circulación en la comunidad, son casos asilados pero que uno cuando empieza a investigar se encuentra que sí había tenido contacto. "No tenemos circulación viral en la población”, explicó, aunque admitió que “sí tenemos dos personas también que han adquirido el coronavirus en Chaco y Ciudad de Buenos Aires”.

Con respecto al personal médico del 107 que dio positivo para coronovirus, la especialista confirmó que “hizo su última guardia 48 horas previas a comenzar con síntomas, por lo cual, no contagió antes”. “Las personas que estuvieron trabajando o trasladada por el no corrieron ningún riesgo; la persona contagia solamente cuando comienzan los síntomas”, manifestó.

Luego, en cuanto al caso positivo en barrio La Loma, informó que “hay una sola persona que estuvo en contacto muy cercano con ella, que es sospechosa porque presenta síntomas, ya están aisladas ambas y el resto de la comunidad que pudo haber estado en contacto, porque hubo un evento medio masivo de índole religiosa por lo que se decidió tomar acciones en todo el barrio, una serie de aislamientos para que no tengan síntomas y los que tengan síntomas no puedan ir y venir”.