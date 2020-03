https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.03.2020 - Última actualización - 6:56

6:53

El garrochista santafesino, quien perdió a su padre hace muy poco tiempo, se encuentra cumpliendo la cuarentena responsablemente. Mientras opinó sobre la suspensión de los Juegos Olímpicos.

Germán Chiaraviglio en casa "Era una irresponsabilidad querer hacerlos en 2020" El garrochista santafesino, quien perdió a su padre hace muy poco tiempo, se encuentra cumpliendo la cuarentena responsablemente. Mientras opinó sobre la suspensión de los Juegos Olímpicos. El garrochista santafesino, quien perdió a su padre hace muy poco tiempo, se encuentra cumpliendo la cuarentena responsablemente. Mientras opinó sobre la suspensión de los Juegos Olímpicos.

Fabiana García

Días difíciles atraviesa el atleta santafesino Germán Chiaraviglio, sin embargo se hizo un tiempo y expresó su convencimiento a la suspensión de los Juegos Olímpicos. El garrochista nacido en Santa Fe señaló como “una medida coherente” la que finalmente dio a conocer el Comité Olímpico Internacional y la Organización japonesa de posponer los Juegos para 2021, tras la pandemia de Covid-19.



Chiaraviglio había arrancado muy bien la temporada de salto con garrocha entrenando en Bolivia y en Concordia. En el sudamericano Indoor de la ciudad boliviana de Cochabamba, el santafesino había logrado el título con 5 metros 50 centímetros y sumando otros eventos desde el inicio del proceso de clasificación a Tokio, acumulaba 1.222 puntos y se encontraba en el puesto 31 para ingresar a sus terceros Juegos Olímpicos (el cupo eran 32).



Pero todo resultó un balde de agua fría en lo colectivo y en lo familiar. Socialmente la pandemia de coronavirus que suspendió todas las competencias y entrenamientos desde febrero, y en lo personal el fallecimiento de su padre y quien lo guió en gran parte de su trayectoria, el entrenador Guillermo Chiaraviglio.

“Todo lo hecho y el arranque de la temporada 2020 quedó atrás”, dijo el atleta. “Nadie está pensando en eso ahora, no podemos prepararnos ni competir, así que no se me cruza una reprogramación. Es importante que al menos hayan tomado esta decisión para que los atletas definitivamente se concentren en quedarse en sus casas y colaborar con las medidas necesarias para pasar esta pandemia, era una irresponsabilidad querer hacerlos en 2020”.

El atleta está como todos, mate, televisión y redes, y siguiendo las normas para evitar riesgos: “Después de que esto pase veremos cómo hacemos para reorganizar y programar el 2021.

Sin competencia en abril



Esta semana se celebró una reunión de la Junta Ejecutiva de la Confederación Argentina de Atletismo, bajo el sistema de teleconferencia, donde se resolvió:

“Teniendo en cuenta la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19 y de todas las resoluciones nacionales y de las demás administraciones, de las suspensiones de los JJ.OO. Tokio 2020, Mundiales de WA, Iberoamericanos, suspender todas las actividades de competencias del mes de abril de 2020. De acuerdo a la evolución de la situación el día 8 de abril se resolverá sobre las competencias de mayo y junio. Se recuerda la necesidad de cumplir todas las disposiciones vigentes de todo tipo que han establecido los organismos de gobierno”.