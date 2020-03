El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson tiene coronavirus

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que se realizó el test de coronavirus y su resultado dio positivo.

El líder político de 55 años lo comunicó mediante su red oficial de twitter "Ahora estaré aislado, pero continuaré liderando mediante video conferencia", "Juntos venceremos esto", señaló Jonhson

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri