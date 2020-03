https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por participar en una fiesta El "Nol" Solano fue detenido por violar la cuarentena en Perú

El ex mediocampista de Boca y actual ayudante del técnico Ricardo Gareca en la Selección de Perú fue detenido en el país vecino por participar en una fiesta en medio del aislamiento obligatorio por el brote de coronavirus.



Según indicó Solano, lo que hizo "no está bien", pero se justificó diciendo que fue una simple reunión y que él no está infectado del nuevo coronavirus mientras que minimizó la enfermedad al señalar que "están agrandando la situaicón más de lo que es" y que no hay que llevar el tema "a un escenario tan exagerado".

"Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea.



(...) Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado", expresó en diálogo con RPP.



Asimismo añadió: "Entiendo de todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que lo están agrandando más de lo que es la situación. Ya sé que uno debe de estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras".



"De toda esta emergencia y todo esto que se está hablando es una gran determinación, pero tampoco hay que llevarlo a un escenario tan exagerado", manifestó Solano y junto con él fue apresado el ex jugador Pablo Zegarra, quien también estaba en la reunión.



Perú decretó el estado de cuarentena hasta el 12 de abril, con la intención de evitar la propagación del coronavirus​ y, según informaron los medios de ese país, los agentes tuvieron que trepar una de las paredes para ingresar a la casa donde se realizaba el encuentro.

Con información de NA