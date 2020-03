¿Cómo adaptarse a una emergencia mundial?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.03.2020 - Última actualización - 13:34

12:16

La pandemia por Coronavirus modificó la vida de todas las personas del mundo. Y hay que adaptarse. No es momento de ponerse superexigente con nadie, ni siquiera con uno mismo. Es tiempo de cuidarse y cuidarnos. Ahora...¿cómo lo hacemos?

Lic. Sofía Franco (*)



Antes que nada, quiero transmitirles este mensaje que circuló por las redes: “no hay reglas de cómo hacerlo mejor durante una pandemia. No se estresen por el tiempo que pasen los niños frente a las pantallas, o qué es lo que comen. Esta es una emergencia mundial, no una oportunidad para mejorar la productividad y esperar comportamientos normales como si nada estuviera pasando. Esto no es normal. Hagan cosas que generen que su familia fluya, en un espacio donde lo emocional y mental se mantenga estable durante unas semanas. No es momento de ponerse superexigente con tus hijos. No es momento de ponerte superexigente con el orden de la casa. Es el momento de dejar pasar pequeñeces que normalmente los harían enojar”.

Es tiempo de cuidarse del virus y cuidarnos entre todos, pero también de las consecuencias que puede generar tener tiempo libre y no saber qué hacer con él.



Las rutinas pueden ser un gran aliado en estos momentos, especialmente cuando hay niños en el hogar. Las rutinas nos organizan, brindan seguridad y estabilidad, favorecen a la autonomía; disminuyen la ansiedad otorgando predictibilidad y anticipando qué es lo que se viene. Además nos ayuda a mantener nuestra atención en una tarea específica.



Por ello les aconsejamos que puedan establecer y seguir una rutina. Quizás en estos momentos no requiera de horarios rigurosos pero si de un orden: desayuno, higiene personal, hacer alguna manualidad, colaborar en la limpieza, almuerzo, televisión, etc.



Una buena idea es armar rutinas con los niños en imágenes. Primero se debe hacer una lista de las tareas o actividades a realizar durante el día y luego armar un ¿cronograma”. Se pueden recortar, imprimir o dibujar las actividades a llevar a cabo; incluso sacarse fotos reales. Pueden dibujarla sobre un papel o hacer pequeñas imágenes con abrojos o imanes e ir cambiando y reoganizando. Luego colocamos este cronograma en un lugar visible que ustedes elijan.



Muchos papás, nos escriben y consultan sobre actividades para hacer durante estos días, sobre como estimular o simplemente pasar el tiempo. Si bien estas son importantes y nuestra creatividad como padres se verá a pruebas durante este tiempo, recordemos que lo que realmente los niños necesitan es padres tranquilos, amorosos y afectuosos que sean capaces de mantener la calma en esa situación tan complicada.



Dicho esto, les dejo algunas ideas que les pueden servir:

Actividad física. Aunque suene complicado la movilidad en un espacio reducido, hay diferentes formas de hacerlo. Por eso es importante adaptar algún juego físico para estas situaciones: Desafíos de puntería, juegos de embocar, circuitos motores con los materiales que tengas en casa y transformar un espacio habilitado para jugar (trepar sillas o pasar debajo de ellas, meterse entre los cubres de las almohadas, saltar obstáculos).

Participar de las actividades del hogar. Cocinar juntos, hacer una nueva receta, lustrar monedas o adornos, cepillar juguetes, clasificar juguetes para donar, clasificar los cubiertos.



Las pantallas pueden ser un gran aliado pero no deben ocupar mucho tiempo con ellas y tampoco debemos olvidar su impacto en el desarrollo de los niños. Pero serán un gran aliado y puede generar múltiples beneficios la cantidad de alternativas que nos ofrecen.

Actividades grafo plásticas y manualidades. Marcar la silueta en papel, pintar con las manos, pintar con los pies, pintar o dibujar sobre el suelo o en un plano vertical utilizando diferentes materiales. Hacer masas caseras: masa espacial, masa de sal, slime. Hacer Maquetas. El sapito, origami, etc.

Actividades dramáticas y de imaginación. Construir un fuerte y crear historias, armar disfraces, juegos de roles. Armar una coreografía o una obra teatral. Armar casitas, carpitas al aire libre y dentro del hogar. Cámping en casa.

Actividades con luces. Tesoro escondido con linternas, contar historias, sombras chinescas, lectura con linternas.

Juegos con sonidos. Adivina los sonidos de los objetos del hogar, inventar canciones, armar y utilizar instrumentos, detective de sonidos, bailar, etc.

Juegos con agua. colorear con hielo (hacer hielos con tempera y agua), bombuchas, pistolas de agua, juegos con esponjas, zapatos al agua, tabla deslizante.

Juegos de mesa. juegos de cartas, tuti-fruti, lotería, damas, oca, juego de la vida, etc.

(*) Licenciada en Terapia Ocupacional. M.P N° 134. Miembro del equipo profesional de Lazos.

