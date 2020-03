Refuerzan la contención social y controlan los accesos a la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.03.2020 - Última actualización - 12:45

12:42

Abrieron 3 centros para adultos, mujeres y jóvenes en situación de calle. Además, brindarán 48 mil raciones de alimentos semanales en 200 puntos de la ciudad. “Hay que quedarse en casa, no se puede salir”, recalcó el intendente Jatón.

El intendente Emilio Jatón anunció este viernes una serie de medidas en pos de garantizar en la ciudad el cumplimiento de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y contener la consecuente demanda social que ello genera.



“Estamos trabajando articuladamente con el gobierno provincial, organizaciones sociales, referentes religiosos y las ONG de la ciudad, porque creemos que es la única forma de hacer las cosas, de manera organizada y trabajando juntos”, dijo Jatón en diálogo con El Litoral.



En tal sentido, el intendente contó que a partir de este jueves se abrieron tres centros de contención de gente en situación de calle, donde ya hay alojadas unas 20 personas. Uno para adultos, otro para mujeres y el tercero para jóvenes. Se trata de ciudadanos que habitualmente deambulan por la ciudad y pernoctan en la vía pública. Muchos de ellos reniegan de permanecer en un lugar fijo pero ante la presencia de la pandemia se torna imperativo tomar medidas al respecto, y atender sus demandas alimenticias y de salud.



“Queremos brindar un acompañamiento a las personas con mayor vulnerabilidad social”, dijo Jatón, quien luego detalló que desde la semana pasada vienen trabajando con cuatro ONG en ese sentido para abrir los centros. “Hicimos un registro de cada persona, verificamos dónde estaban, les proveímos alimentos y asistencia sanitaria”.



“No es fácil asistir a esta gente”, admitió el intendente, “muchos no quieren ser trasladados y no se puede ir en contra de su voluntad, por lo que seguirán deambulando por la calle y no queremos que los levante la policía y terminen en prisión, por ello les brindamos esta contención”, explicó. “Hay que entender que estos dispositivos no son internaciones”.

Asistencia a comedores



“Estamos atendiendo a todos los vecinos más vulnerables, en todos los barrios de la ciudad, brindando raciones alimentarias y copas de leche a 200 comedores”, enumeró. Esto es en el marco de la emergencia alimentaria aprobada por el Concejo Municipal el año pasado. “Son 48 mil raciones de alimentos por semana, pero además estamos entregando kits de limpieza y desinfección, capacitando a la gente para su cuidado, porque existe la preocupación sobre cómo llega el Estado a los barrios. Nosotros lo estamos haciendo a través de instituciones, merenderos y comedores”.



—¿Qué se les dice a quienes necesitan salir a la calle a ganarse el pan porque sino no comen?



—Para todos ellos son estas medidas. Estamos trabajando junto a las ONG, instituciones sociales y a la Provincia, para protegerlos. Vamos a llegar a los barrios para que ellos, los más vulnerables, no tengan que venir al centro. Y tenemos prevista una reunión con Ansés para coordinar y que la ayuda de 10 mil pesos dispuesta por el gobierno nacional les llegue a todos los que la necesitan en la ciudad.



Estrictos controles en los accesos a la ciudad



Por otra parte, anunció Jatón que desde este viernes se intensificarán los controles de tránsito en los accesos a la ciudad y en los barrios para impedir la circulación vehicular durante todo el fin de semana largo y que se cumpla con la restricción. “Vamos a ser inflexibles, la gente tiene que entender que debe permanecer en sus hogares, si es necesario les quitaremos el auto y se les aplicará la ley”, dijo el intendente.



Desde el inicio de la cuarentena, Santa Fe es la provincia con más detenidos por incumplir las restricciones de circulación: 3.200 personas. “No vamos a permitir esto en la ciudad de Santa Fe”, advirtió el Jatón. “Parece mentira que todavía haya gente que no entiende que no puede salir a la calle, que no hay salida a la plaza, ni un paseo cortito, porque la vida está en juego”, expresó, y recalcó que “salir nos pone en riesgo a todos”.



“Las personas que no puedan justificar que están circulando van a ser sancionadas, recibirán multas y se les quitará el vehículo”, advirtió Jatón, y finalizó: “Hay que quedarse en casa, no se puede salir”.



“Hacemos un llamado a la reflexión a los comerciantes que están aumentando precios”



“Quiero hacer una fuerte apelación a la responsabilidad empresarial”, dijo el intendente Emilio Jatón, “porque estamos notando aumentos de precios, lo vemos nosotros y nos lo hacen saber a través del 0 800 777 5000 (Atención Ciudadana)”.



“Los empresarios deben tomar consciencia de que quienes les van a comprar hoy son los mismos que irán mañana, entonces debemos estar unidos”, dijo Jatón, entonces, “hacemos un llamado a la reflexión a los comerciantes que hoy están aumentando precios, porque el que lo sufre es el ciudadano”.

