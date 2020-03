https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al menos no de "forma automática"

Tribunal aclara que estar incluido en "grupos de riesgo" no es suficiente para obtener prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal Dos (TOF 2) de San Martín sostuvo este viernes que estar incluido en un "grupo de riesgo", tras la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, no es suficiente para que a un detenido se le conceda en "forma automática" la prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales aseguraron este viernes que en el mismo sentido están resolviendo en las últimas horas distintos tribunales nacionales y locales del fuero Penal Económico y Criminal y Correccional, ambos con sede en la Capital Federal. "La única circunstancia de estar incluido objetivamente en un grupo de riesgo frente a la situación de pandemia no basta para disponer en forma automática el cese de su encierro", consideró el TOF 2 de San Martín ante el pedido de prisión domiciliaria efectuado por un particular con condena -no firme- a seis años de cárcel por transporte de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de guerra. La defensa había argumentado que el detenido, de 59 años, tiene "serios problemas cardiológicos, hipertensión arterial crónica" y padece dolores lumbares y en las rodillas. "La parte debe acreditar cuán grave resulta ser la situación de salud del interno frente a una situación de daño inminente de contagio del virus Covid-19" y encuadrar en la ley para obtener el beneficio, pero en este caso "no ocurre una cosa ni la otra", evaluó el TOF 2 al rechazar el pedido. El Tribunal recordó que "con el avance de la crisis sanitaria, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 297/2020 que dispone la cuarentena obligatoria de todos los habitantes de la Nación con mínimas excepciones, entre las que no se encuentra, claro está la población carcelaria de la República Argentina. "El imputado no es un enfermo terminal y su patología está recibiendo el tratamiento adecuado por los galenos del Servicio Penitencia Federal", destacaron los camaristas Daniel Cisneros, Walter Venditti y Eduardo Farah, quienes ordenaron "intensificar y reforzar el área sanitaria con el fin de controlar y asistir en forma exhaustiva a R.D.P." De igual forma actuaron en otros casos Con similares razones se expidió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Uno (TOPE 1) ante la solicitud formulada por F.C., de 58 años, quien, ante "la actual situación de pandemia del Covid-19, alegó padecer EPOC, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de hipertensión y sobrepeso. El TOPE 1 destacó que las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I -donde está detenido F.C.- indicaron que en el lugar se cumplen "las recomendaciones médicas en relación al Covid-19, según los protocolos vigentes emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud)". El TOPE 1 fundamentó además que "hasta el presente, tampoco se ha informado de la existencia de internos de la misma unidad penitenciaria que hayan sido diagnosticados con la enfermedad o que sean casos sospechosos". El riesgo de contagio es similar fuera de la cárcel El juez Ignacio Fornari acotó que "la eventual concesión del arresto domiciliario solicitado tampoco eximiría (a F.C.) de la posibilidad y riesgo de contraer el coronavirus, al que también está expuesto el resto de la ciudadanía". También el Tribunal Oral Criminal y Correccional Treinta (TOC 30), como tantos otros recientemente, se expidió contra de la concesión automática del beneficio excarcelatorio por el solo hecho de que el detenido pudiera pertenecer a un "grupo de riesgo" ante la propagación del virus. Al desestimar el pedido de F.H.O., detenido en el Complejo Penitenciario Federal VI en Mendoza, y con condena (no firme) a 15 años de prisión por secuestro extorsivo y tenencia ilegal de armas, el TOC 30 analizó que su situación de encarcelamiento "no resulta ser diferente de los que no lo están, en cuanto a la posibilidad de contraer la enfermedad". Los jueces Guillermo Friele, Luis María Rizzi y Marcela Rodríguez consignaron también que "hasta el día de la fecha, las autoridades no han informado que haya circulación interna del COVID- 19 en el sistema carcelario argentino". Con información de NA.