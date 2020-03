Stura: "La idea es que los jugadores estén al día"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pedido del dirigente es hacia los clubes, debido a la emergencia provocada por la pandemia de coronavirus.

El presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol (ADJ), Michael Stura, pidió que los clubes se “pongan al día” con los salarios cuando termine este mes y luego activar “un plan de emergencia” para finalizar los campeonatos nacionales, a raíz de la situación provocada por la pandemia de coronavirus. “Está claro que hasta el 31 de marzo hay una decisión de no jugar que se extendió un mes más, el pedido que estamos haciendo a la organización es tratar de que a los jugadores se los ponga al día con los sueldos al 31 de marzo y a partir de ahí, analizando cómo viene o cómo evoluciona la situación, armar un plan de emergencia para el parate, dependiendo el retome de las actividades”, dijo el directivo en el sitio Básquet Plus.



Previamente, el presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro, aseguró que las temporadas de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y Liga Argentina “se terminarán”. Y en esa línea, Stura comentó que esa también es “su idea”, pero entiende que tienen que estar “dadas las condiciones sanitarias”: “La Liga Nacional por su lado está haciendo evaluaciones deportivas, de calendario, fechas optativas para ver la posibilidad de hacer eso y no perder el año”, detalló. “Tal vez los jugadores de Liga se manejan de otra manera, con otra realidad económica, y los jugadores de Liga Argentina y Federal viven otro tipo de realidades, son más vulnerables, cuanto más tiempo parados están va a ser más perjudicial”, aclaró.



Finalmente, Stura contó que está en contacto constantemente con los basquetbolistas que compiten en todos los torneos para saber en “qué estado” se encuentran en relación a los salarios: “Acá no hay ganadores ni perdedores, acá perdemos todos, pero entendemos la realidad de los clubes, que son los que generan los recursos y les pagan los sueldos a los chicos. De alguna forma es acompañar ese impacto económico y trasladarlo en el tiempo. Esa es la idea, pero siempre pensando en una salida arreglada, si no quedaría en un estado de anarquía y terminaría todo judicializado, cosa que no sería bueno para ninguna de las partes”, cerró.



La Liga Nacional de Básquetbol se retomará el 2 de mayo, luego de la extensión del paréntesis por un mes, aunque existe la posibilidad de que comience en junio.



En Europa



Finalmente, la Euroliga de Básquetbol comunicó que intentará terminar la temporada, si la expansión de la pandemia lo permite. En una reunión que mantuvieron sus principales dirigentes por teleconferencia, los dirigentes aclararon que la intención será respetar el formato actual, con lo cual se intentará completar la fase regular y luego disputar play offs y Final Four, pautado en Colonia (Alemania), en mayo venidero.



No obstante, la Euroliga manifestó que la competencia se reanudará una vez que las situaciones de salud y seguridad sean óptimas para todos los participantes, por lo que es muy factible la modificación de las fechas originales.



El comunicado oficial también alude a que existe la chance de adaptación de pagos de salarios durante la suspensión de la competencia, advirtiendo que todas las partes interesadas (liga, clubes, jugadores, entrenadores y árbitros) deben reconocer sus responsabilidades como puntos de referencia, para contribuir con la lucha contra el Covid-19.