Dybala, Matuidi y Rugani, no tienen síntomas graves

El cordobés Paulo Dybala, el francés Blaise Matuidi y Daniele Rugani, del club Juventus de Italia, los tres infectados con coronavirus, están “bastante bien” y “no tienen síntomas graves” afirmó el arquero polaco del equipo, Wojciech Szczesny.

El cordobés Paulo Dybala, el francés Blaise Matuidi y Daniele Rugani, del club Juventus de Italia, los tres infectados con coronavirus, están "bastante bien" y "no tienen síntomas graves" afirmó el arquero polaco del equipo, Wojciech Szczesny.

“Hablamos luego de conocer sus resultados. Es una pena, pero por suerte están todos bastante bien, no tienen síntomas graves”, aclaró el arquero polaco, quien refirió que nunca tuvo miedo de haberse contagiado. “Estaba muy tranquilo cuando hice el control, no tenía síntomas, estaba bastante seguro de ser negativo y por esto siempre estuve en casa‘, explicó el deportista, quien aseguró que su cuarentena la lleva “bien, aunque un poco aburrido”. En diálogo con Sky Sport24, el arquero repasó su rutina desde el inicio de la emergencia por la pandemia: “Ya son dos semanas que estoy en casa. Duermo muchísimo, me relajo. Me entreno para estar listo cuando reinicie el campeonato”, afirmó Szczesny sobre la Serie A.



Luego, recomendó a los simpatizantes de Juventus permanecer en su casa para respetar las medidas preventivas impulsadas por el gobierno italiano. “Vivo solo en Turín, mi familia volvió a Polonia hace algunas semanas. Estoy pasando este período de un modo muy tranquilo. Respeten las reglas, cuanto más y mejor lo hagamos, antes nos volveremos a ver”, enfatizó Szczesny. El ex arquero de Arsenal de Inglaterra y Roma de Italia, resaltó que “nuestros sacrificios pueden salvar vidas ahora” y argumentó: “quedémonos en casa y nos volveremos a ver pronto”.



Imputaron al hermano de Dybala



El hermano de Paulo Dybala, Gustavo, fue imputado ayer junto a su novia por incumplimiento de la cuarentena obligatoria tras regresar hace 15 días desde Italia, donde visitó al futbolista y a su novia, Oriana Sabatini, quienes el sábado confirmaron que tienen coronavirus, informaron fuentes judiciales. La Justicia de Córdoba decidió la imputación del familiar del delantero, que el fin de semana, tras conocerse la noticia que indicaba que el jugador padece el virus, fue derivado por efectivos policiales y personal médico al Hospital Rawson de la capital provincial para someterlo a los exámenes preventivos.



Gustavo Dybala, junto a su novia y la madre del futbolista, regresaron al país el 12 de este mes y fueron denunciados por los vecinos del complejo de departamentos “Altos de Villasol”, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. La imputación para ambos es por desobediencia a la autoridad, sospechados de violar el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus, tras retornar de uno de los países denominados “de riesgo”.



Paulo Dybala, futbolista de la Juventus, de Italia y de la selección nacional, está infectado de coronavirus, según confirmó el último sábado su novia Oriana Sabatini, también con Covid-19, aunque ambos se encuentran en buen estado de salud y en aislamiento en su casa de Turín, según ellos mismos confirmaron en sus redes sociales.