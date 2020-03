Roger Waters suspende su gira: "Si salva vidas, vale la pena"

Roger Waters, el ex bajista y líder de la banda británica Pink Floyd, anunció el viernes la suspensión de la gira que iba a llevarlo por América del Norte en el segundo semestre del año como consecuencia del brote de coronavirus.

🚨THE THIS IS NOT A DRILL TOUR HAS BEEN POSTPONED.



Please visit https://t.co/1f2rcamerC for more information as it is available. pic.twitter.com/LE4Pqc00S0