OMS: jugar videojuegos es "bueno para la salud mental"

La propagación del coronavirus (Covid-19) alrededor del mundo hizo que muchos países eligieran el aislamiento social como medida de prevención contra el contagio y la expansión del virus. Esto derivó a que la gente deba quedarse adentro de sus casas. En este contexto, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó, entre otras cosas, jugar juegos para cuidar la salud mentar. Desde la cuenta de Twitter de la entidad reforzaron las recomendaciones y sumaron a los videojuegos

Con récords de jugadores en línea, con las desarrolladoras regalando sus videojuegos y hasta con estudios de marketing realizando análisis de mercado que indican que saldrá favorecida una vez terminada esta crisis, la industria de los videojuegos supo tomar gran protagonismo en las últimas semanas. Esto se debe, en gran parte, a que es uno de los medios de entretenimiento que la gente está prefiriendo para pasar la cuarentena, algo que se puede ver en los servidores online.

Es por esto que, durante la última conferencia de prensa brindada por la OMS, Tedros Adhanom, director general, recomendó a la gente “cuidar la salud mental” durante los días de cuarentena. A su vez, remarcó que es normal sentir estrés y estar asustados frente a la crisis que cada vez pisa más fuerte en distintas regiones del mundo. Para llevar mejor este proceso, el director indicó que se debe hablar con gente de confianza y mostrar apoyo en la comunidad y amistades.

Además, Adhanom señaló que entiende que la soledad y el tiempo libre abundarán durante estos días, por lo que la gente deberá mantenerse ocupada realizando distintos tipos de actividades. Entre estas destacó la posibilidad de leer un libro, escuchar música y jugar un juego. Para complementar estos dichos, la cuenta oficial de la OMS agregó a los videojuegos activos entre sus recomendaciones.

#BeActive and stay #HealthyAtHome ! Here are some physical activities you can do at home during #COVID19 outbreak:



🤸‍Try exercise classes online

💃Dance to music

🎮Play active video games

🤾Try skipping rope

💪Do some muscle strength & balance training#coronavirus pic.twitter.com/1lt300HYhK