Sábado 28.03.2020 - Última actualización - 16:33

16:32

A quedarse en casa

Coronavirus: España paraliza toda su actividad no esencial

Estos trabajadores tendrán un permiso retribuido y recuperarán las horas de trabajo no prestadas “de manera paulatina y prolongada en el tiempo”, dijo el Presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una medida “contundente”, en la línea con lo que se le solicitaba desde diferentes comunidades autónomas. Aunque no es un cierre total, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este domingo en reunión extraordinaria lo que supone, en la práctica, adelantamiento de las vacaciones de Semana Santa, de manera que se obligará a los trabajadores de servicios no esenciales a quedarse en casa del 30 de marzo al 9 de abril. Tenés que leer Un hombre que viajó a España es el primer caso de Covid-19 en Misiones “La idea es esa”, ha comentado Sánchez, cuando ha comentado que tendremos por delante unas vacaciones de Semana Santa que no se podrán disfrutar como consecuencia del confinamiento. De esta forma, “todos los trabajadores de servicios no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas con el objetivo de rebajar la movilidad de ciudadanos en nuestro país al nivel de movilidad que actualmente se da los fines de semana. Se trata de “aprovechar el marco de la Semana Santa” para ofrecer un “permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores de actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive” Se trata de “aprovechar el marco de la Semana Santa” para ofrecer un “permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores de actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive”. En ese plazo, los trabajadores recibirán su salario con normalidad y “recuperarán las horas de trabajo no prestada de manera paulatina y prolongada en el tiempo”. La cuestión es qué se consideran servicios esenciales, sobre lo que Sánchez ha comentado que son que se indican en el real decreto de estado de alarma implantado desde el pasado 14 de marzo. Pero no ha querido concretar más que cuando se le ha preguntado por el papel de los medios de comunicación, de los que ha confirmado que son un servicio esencial, sin distinciones. En la tercera comparecencia en sábado después de aprobarse el decreto de estado de alarma en España por el coronavirus, el presidente ha dicho que se trata de una “medida excepcional” porque quedan “días muy duros” por la pandemia del coronavirus y es necesario “intensificar la lucha”. De hecho, se ha mostrado convencido de que las medidas adoptadas hasta el momento “están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente”, pero sobre todo se nota los fines de semana, cuando “es muchísimo más acusada” Por tanto, “si extendemos esa escasa movilidad durante las dos próximas semanas, seremos capaces de vencer al virus”. Durante toda la semana ha sobrevolado el debate acerca de la posibilidad de adoptar nuevas medidas más estrictas de confinamiento y actividad, un debate que se ha visto especialmente alimentado en las últimas horas al trascender informaciones sobre las decisiones que baraja el Gobierno al respecto. este viernes trascendieron borradores que apuntaban a un endurecimiento del estas medidas hasta el punto de permitir sólo determinadas actividades consideradas esenciales. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, había apostado este sábado por “hacer esfuerzos extra” para reducir las transmisiones de riesgo y evitar así la saturación de las UCI que, ha augurado, podría llegar “a finales de la semana que viene o principios de la otra”. “Estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa”, ha comentado el profesor, que ha señalado que en algunas zonas del país podría incluso haberse superado este pico ya. El presidente también ha querido replicar el sinfín de críticas que ha venido recibiendo el Gobierno como consecuencia de la compra de material sanitario para luchar contra la emergencia sanitaria, la falta de medios, y la polémica generada por la adquisición de tests de detección de la enfermedad no fiables. Sánchez ha asegurado que España ha podido “liderar las compras” a pesar de competir en un mercado en el que todos los países están interviniendo y ha aportado cifras para rebatir las quejas. INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real - Test de Autoevaluación