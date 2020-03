Congelaron el vestido con el que Lady Di bailó con John Travolta

El vestido, ajustado y con escote sensual que deja ver los hombros, fue considerado algo atrevido para una princesa. Todo Hollywood se quedó sorprendido. El 9 de noviembre de 1985, Lady Di creó un nuevo momento para la historia al bailar con John Travolta en la Casa Blanca durante una visita a Estados Unidos. Travolta describió la experiencia como “un cuento de hadas”.

Right now the Isolation Room has a very famous resident: Princess Diana’s ‘Travolta dress’ (worn at the White House in 1985). A recent acquisition, the dress was frozen upon arrival, and will stay here a while longer before joining the rest of the collection ❄️ pic.twitter.com/0o4jCjepoj