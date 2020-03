https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.03.2020 - Última actualización - 19:22

19:18

Mucha información y teorías han surgido sobre el coronavirus. Buena parte de ellas apuntan a quiénes son los grupos de mayor riesgo de contraer el Covid-19

Alimentación ¿Vegetarianos y veganos tienen mayor probalidad de contagiarse coronavirus? Mucha información y teorías han surgido sobre el coronavirus. Buena parte de ellas apuntan a quiénes son los grupos de mayor riesgo de contraer el Covid-19 Mucha información y teorías han surgido sobre el coronavirus. Buena parte de ellas apuntan a quiénes son los grupos de mayor riesgo de contraer el Covid-19

Dentro de ese grupo, una noticia se viralizó en redes sociales, al punto de haber usuarios de Twitter que aseguraban haber preguntado directamente a especialistas: la afirmación decía que los vegetarianos y veganos son más propensos a contraer el virus.

Pero la aseveración es falsa. Ana Claudia Villarroel, experta nutrióloga y diabetóloga de la Clínica Santa María de Chile dice que “no hay evidencia sólida que diga que personas con dietas basadas en plantas o veganismo sean más propensos a contraer el Covid-19, como sí hay estudios que hacen mención a la diabetes, hipertensión, tabaquismo o enfermedades respiratorias”, dice para empezar.

“Las personas que tienen patrones de alimentación puntuales, de plantas, veganos, vegetarianos, baja en carbohidratos, así como los omnívoros, todos tienen la posibilidad de tener una mal nutrición, que no es lo mismo que comer poco y ser flaco. Para tener una correcta nutrición tienes que cumplir ciertos requerimientos en la ingesta de nutrientes y si eso no es capaz de hacerlo el individuo, ya sea vegano, vegetariano u omnívoro, lógicamente puede agarrar algo, incluido el coronavirus”.

Y añade que para que el microbioma humano funcione correctamente, hay que tener un consumo correcto de probióticos para que hayan bacterias intestinales, para eso, "una de las cosas críticas es la cantidad de alimentos de la esfera vegetal, que aproximadamente son cinco porciones diarias entre frutas y verduras. Eso lo puede comer un vegano y perfectamente puede no cumplirlo un omnívoro o alguien que no come carbohidratos”.

La nutrióloga apunta a que un omnívoro puede estar, incluso, peor preparado que un vegano si es que mantiene una dieta desbalanceada. “Lo que uno siempre le va a recomendar a alguien que hace una dieta basada en plantas es que consuma vitamina B12, que es la que se obtiene de los productos animales. Pero no es que los animales la produzcan: ellos la adquieren cuando pastan, por lo que no solo a un vegano le puede faltar esa vitamina B12, si no que por ejemplo también a un omnívoro que elige productos procesados y no en libre pastoreo. En ese caso ellos tampoco tendrían una buena dosis de B12″.

"Para que el sistema inmune funcione bien y puedas estar preparados para diversas enfermedades, hay que tener un buen recuento proteico. Las personas que hacen una dieta basada en plantas, si la hacen bien hecha, con suplementos, haciéndose exámenes, no tienen por qué tener mayor predisposición al virus en la plausibilidad biológica. Toda persona mal nutrida puede estarlo”, cierra Villarroel.