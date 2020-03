Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 28.03.2020 - Última actualización - 19:26

19:23

Falta dinero en los cajeros

EVARISTO ACEVEDO

“El sábado desde hora temprana intenté utilizar cajeros automáticos y no tenían plata, por ejemplo en el Banco Provincia de Gral. Paz, en la estación de servicio; tampoco en Javier de la Rosa y en la Universidad Tecnológica. Me dijeron que los del centro funcionan, pero que entregan hasta $ 5.000. Soy jubilado, así que me tendré que gastar en transporte para poder sacar plata, en este tiempo de cuarentena que no se puede estar deambulando. Además, en un cajero hay más posibilidades de que nos amontonemos más que si fuéramos por ventanilla, como suelo hacer”.

Quedarse en casa

ALFREDO SALOMÓN

“He visto por A24 que 100 personas argentinas están varadas en Cuba. El poder superior está cerrando los hoteles. Esa gente varada no sabe adónde ir. ¿No decía Cristina que en Cuba no pasaba nada? ¿Por qué se vino con la hija, entonces, para acá? Muy sospechoso todo esto. Yo digo que la mentira tiene patas cortas, ¡el virus está en todas partes! La mejor defensa es: la casa de uno con puertas cerradas, agua y jabón”.

Rezar en casa

MARÍA

“La Conferencia Episcopal consiguió que el presidente Fernández les permita abrir las puertas a las iglesias para que las personas vayan a orar, a recibir ayuda, etc. Aunque yo soy muy católica desearía que el diario exprese mi opinión como tal: de que la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, de la que soy parte, deben respetar las normas de la autoridad civil, en este caso del presidente, y no pedir excepciones. La orden fue que permanezcamos en nuestros hogares. No sólo en las iglesias podemos rezar, también lo podemos hacer en nuestras casas. Gracias al diario por publicar mi comentario”.

Lo urgente

ALCIDES FABRO

“En estos días en que estamos padeciendo la pandemia, yo espero que los gobiernos de los distintos países, especialmente de Argentina, estén viendo los problemas realmente relevantes en salud y dejemos de distraer esfuerzos y dinero en cuestiones como el pañuelo verde, el aborto y todas esas cuestiones, que a mi manera de ver y de millones de argentinos, son temas que no deberían estar en el tapete, por lo menos en estos momentos. Hay urgencias sanitarias realmente importantes. Lo que pasa es que queriendo ejercitar un falso progresismo, ceden a las presiones de estas minorías, asignando recursos a estas cuestiones, inclusive esfuerzos de legislación y económicos, en países empobrecidos como el nuestro. Por eso, basta de tonterías y ocupémonos de cosas importantes, de manera que crisis como ésta no nos agarren desmantelados”.

¡Gendarmería en los barrios!

AMALIA ISSA

“En la zona norte de Santa Fe, en Barranquitas, Blas Parera, esos lugares, los chicos, la gente en general anda como si nada en las calles. Van a los super, hacen cola, no respetan las distancias. Yo lo que supe es que la Gendarmería anda por la costanera, agarraron a uno ahí. Pero se ve que la Gendarmería cuida a los ricos. ¡Pobres los pobres, valga la redundancia!, ¡y cómo van a pretender que estén adentro cuando viven en ranchitos!, ¡protéjanlos por lo menos! Yo vivo sola, estoy aterrorizada y no he visto en ningún momento pasar a la Gendarmería. Cuidan a los ricos, los que justamente trajeron esto de vuelta de sus viajes al extranjero. Ya que se fueron a Europa, se hubieran quedado. Trajeron aquí el virus a un país del tercer mundo, pobre. Son los ricos los responsables. Porque el pobre no va a Italia, no va ni siquiera al centro. No va a China, a París, Nueva York, ni sabe dónde quedan esos lugares. La Gendarmería tiene que ir a la costanera a ver quién va a correr, pero también tiene que estar en los barrios. La gente pobre de los barrios no tienen dónde estar dentro de sus casas, son muy pequeñas y además son ignorantes, no saben. Necesitan que les expliquen, por favor. Porque si esto es tan serio, ¡pues tomémoslo así! Otra cosa: el ministro dice que nos va a pagar a los jubilados ahora el 27 en lugar del 31 ¡¿para qué?!, ¿para que vayan todos los jubilados a cobrar, a hacer cola cuando estamos en cuarentena?, ¿es jarana esto? Al contrario, tenía que pagarles después de la cuarentena así no salían antes”.

Misa

UN LECTOR

“Sábado a la tarde, vi que se estaba celebrando misa en la iglesia de la localidad de Rincón, con afluencia de gente, en una abierta violación a la cuarentena. No salgo de mi asombro. Están en falta desde el sacerdote hasta los que fueron a misa”.

Superar el coronavirus

ALFREDO SALOMÓN

“Respecto del coronavirus, estimo que con una organización inteligente de parte del pueblo, se puede combatir esta pandemia. Pero para ello debemos unir los pensamientos, según los pensamientos de la presidencia de la Nación respecto del cumplimiento, sin retaceos, de la cuarentena correspondiente. Con agua, jabón y cumplimiento estricto lograremos superar, Dios mediante, al coronavirus”.

Tengamos conciencia

DANIEL BORDA

“Con respecto a la gente que viene de afuera, aquí en el barrio Centenario, han venido personas del exterior, y ya hay casos en la ciudad con el virus positivo. Hemos llamado en reiteradas oportunidades al 0800, al 911 y no nos atiende nadie. Si el gobierno pone un teléfono, que lo atiendan. Ahora recurro al diario El Litoral, al que hace 50 años que compro, y siempre nos ha atendido. Hay otras personas que llegan; nadie denuncia y se pasean tranquilamente por todos lados. Esto es alarmante. Tenemos que pensar en el beneficio de todos. Esto es muy delicado. Los mismos que vinieron tienen que decir de dónde llegaron, no es sólo por ellos, es por la población en general. Reitero: han venido varios de afuera, de Brasil, y están en este barrio, poniendo en peligro a todos. Ellos tendrían que ser conscientes. Aquí nos cuidamos entre todos o no nos cuida nadie. Este virus viene para matar. Acá la gente del barrio seguimos las indicaciones del gobierno y no salimos ni a la puerta”.