El director de uno de los sanatorios de la ciudad advierte que tienen insumos, pero “no sabemos para qué demanda”. Aboga por el cuidado del personal de salud.

La visión del área privada "Estamos muy bien articulados con el sector público"

El director médico del sanatorio Garay, Emiliano Moreno, ha participado de las mesas de coordinación que encabeza el Ministerio de Salud y brindó su visión respecto a cómo se está organizando el sector de la salud para afrontar la pandemia.

“Es una situación inédita en salud y, en general, para la sociedad. No solo porque estamos ante una enfermedad nueva, sino por la velocidad con la que se difunde el virus, es inédito, nadie que hoy esté vivo ha pasado por esto antes”, afirmó.

—¿Están bien organizados?

—El Ministerio está armando muy bien las cosas, articulando el sector público con el privado. Esto es como en la guerra, tiene que ser vertical: uno da las órdenes y el resto acata, porque si no se provoca un caos. Y se está integrando todo muy bien.

—¿Tienen los recursos que se podrían necesitar? ¿Camas, respiradores, insumos?

—En todo el mundo hay escasez de recursos, de infraestructura y disponibilidad de materiales que requiere este tipo de enfermedad. Poco a poco nos fuimos equipando, tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de protección del personal de salud: guantes, barbijos, camisolines, antiparras, alcohol en gel, etc. También medicamentos, sueros y respiradores. El problema es que no sabemos para qué demanda, porque si los casos explotan, aparecen de golpe, es probable que no alcance la infraestructura instalada, por lo explosivo. Hoy, en la ciudad, estamos bien, sin saber cómo nos va a atacar esto.

—¿Han capacitado al equipo de salud de los sanatorios?

—Sí, desde hace dos o tres semanas hemos empezado a capacitar a todos, y digo todos porque no se trata solo de los médicos, sino de todo un equipo que tiene que saber hacer muy bien las cosas y donde cada uno es importantísimo, desde enfermeros, mucamas, vigilante, admisionista, etc. Hemos traído especialistas en control de infecciones de nuestros hospitales públicos para capacitarlos, no sólo en manejo de los pacientes, sino también en cómo deben protegerse porque el personal de salud es lo que más tenemos que cuidar, que no se agote. Es probable que no nos alcancen las camas o los respiradores, pero tenemos que cuidar al personal, es lo más importante, si se cae el equipo de salud ya no se va a poder hacer más nada. Y esto genera miedo porque estamos viendo lo que pasa en Italia o en España, donde hay casos de médicos contagiados, incluso muertos...

—¿Y cómo ve a sus equipos? ¿cómo los siente? ¿están fuertes, están atemorizados?

—Están todos muy comprometidos, dispuestos. No sé si tenemos miedo, pero sí que estamos muy preocupados. Esto nos toca a nosotros... y por eso lo más importante es proteger al recurso humano, que es lo que no se puede reemplazar.