Primeros positivos en la región: contenidos y aislados

Los registros en la zona refieren a Santo Tomé, Esperanza, Franck y Sauce Viejo. Sobre los dos últimos distritos hay un caso en cada lugar. Contrajeron la enfermedad un médico franckino que tuvo contacto epidemiológico con una persona infectada en la ciudad cabecera de Las Colonias, mientras que el restante es residente de Santa Fe Capital pero se fue a hacer la cuarentena al pueblo costero.

El intempestivo avance del coronavirus por el mundo ya tuvo en poco tiempo sus repercusiones en la zona. Los confirmados hasta el sábado al mediodía en toda la provincia de Santa Fe son 64, distribuidos en 18 pueblos y ciudades de la bota, aunque se registraron notificaciones desde más de 60 localidades de 18 departamentos del territorio santafesino.

En distritos comunales y municipales ubicados en un radio de unos 45 kilómetros en torno a la capital provincial, ya se dieron casos en Santo Tomé, Franck, Esperanza y Sauce Viejo, con particularidades puntuales en cada uno de estos puntos. Además de la intervención realizada por la provincia de Santa Fe, cada gestión afectada emprendió su accionar para sobrellevar la situación, contener al infectado y, a la vez, llevar tranquilidad a la población.

En el caso de Franck, su primer episodio fue -casualmente- un profesional médico que desarrollando sus tareas en Esperanza, tuvo contacto con un paciente que luego terminó dando positivo en Covid 19. Así lo confirmó Javier Enrico, presidente comunal, quien aclaró que la persona "estaba muy bien, trabajando con nosotros en el Comité de Emergencia durante dos días, y luego comenzó con síntomas como fiebre y algo de dolor de cabeza". Inmediatamente se le hizo el correspondiente hisopado para verificar que era coronavirus y finalmente dio positivo.

"Desde que tuvo los primeros síntomas se aisló en su domicilio e hizo el protocolo establecido, por lo que el caso está contenido", comunicó Enrico. A la vez, aprovechó para informar que en reemplazo de este profesional que presta servicio en el Centro Primario de la Salud del pueblo, estará la doctora Amelia Jullier. En tanto, la Comuna siguen brindando sus funciones habituales durante la emergencia. Servicio de recolección, cloaca, alumbrado público, limpieza general y desmalezado, sumado a las tareas contra el dengue y la vigilancia a cargo del Cim. También pronto comenzarán a entregar bolsones de alimentos a aquellas familias que no posean ingresos durante el aislamiento.

En Sauce Viejo

A mitad de semana se dio un caso positivo controlado en Sauce Viejo. Ante la información de público conocimiento sobre esto, trascendió que desde el día que se recibió la comunicación de un posible caso, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe activó el protocolo estipulado y se tomaron todos los recaudos necesarios en el marco de prevención de la pandemia. La persona afectada se encuentra desde el primer momento aislada, estable y bajo todas las medidas de precaución por lo que se redujo al máximo el riesgo de contagio.

Pero en realidad, este habitante no es residente del distrito costero sino de Santa Fe capital, aunque ni bien retornó de su viaje por Brasil, tomó la determinación de confinarse en Sauce Viejo. El dato fue aportado a El Litoral por Diego Castella, integrante del equipo de Salud de la Comuna, quien precisó que "cuando descendió del avión, su familia le había dejado un auto al que se subió sin mantener contacto con nadie, fue a la casa de fin de semana que tiene en el pueblo y se aisló".

"Cumpliendo la cuarentena se le hizo el hisopado y dio positivo; hay que aclarar que es el único sospechoso", añadió. Posteriormente volvió a llevar tranquilidad a la población sauceña asegurando que el infectado "no tuvo contacto con nadie de Sauce Viejo". Por otro lado, la administración comunal requirió a los habitantes continuar implementando las pautas de prevención e higiene, y que en caso de presentar síntomas o haber estado en el exterior del país deberán permanecer en cuarentena y comunicarse al 0800-555-6549

Contra el "enemigo invisible"

A pesar de que muchas localidades no tienen casos confirmados, no bajan los brazos y siguen en guardia contra el coronavirus. Una de éstas es San Agustín, que más allá de las dificultades que se generan por la cuarentena decretada a nivel nacional, sigue prestando los servicios básicos como la recolección de residuos. Pero además, como medida preventiva y para poder controlar la circulación, se dispusieron solo dos accesos a la planta urbana, más puntualmente los extremos oeste y este de la calle principal, San Martín.

Por otro lado, el dengue también general malestar y por ello, desde el área de Zoonosis de la provincia de Santa Fe están asesorando a la Comuna de San Agustín en relación a la prevención de la proliferación del mosquito transmisor. Sobre el tema, aclararon que la fumigación no es la solución, ya que "no responde a un método de prevención y no es la alternativa". La fumigación ingresa luego de la detección de un caso positivo y debe ser aplicada por un protocolo específico, explicaron. Al contrario, sí promueven el descacharrado y al ordenamiento del patio de cada casa y los terrenos baldíos, evitando tener elementos que puedan acumular agua de lluvia (latas, botellas, envases, barriles y demás).