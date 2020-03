Coronavirus: dieron de alta al único caso positivo de San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Por fin puedo decir que me dieron el alta y que el análisis de hisopado me dio negativo. Ya puedo volver a mi casa a seguir la correspondiente cuarentena, siguiendo una serie de normas preventivas tanto por mi como por mi familia", asegurò.

Luis Veròn

Así lo confirmó la joven de 31 años de edad a El Litoral, enviándonos las siguientes expresiones:



“Por fin puedo decir que me dieron el alta y que el análisis de hisopado me dio negativo. Ya puedo volver a mi casa a seguir la correspondiente cuarentena, siguiendo una serie de normas preventivas tanto por mi como por mi familia. Muy contenta porque creí que me quedaban unos días más, pero gracias a Dios ya estoy curada. Gracias a toda la gente que rezó y pidió por mi recuperación, gracias de corazón”.

Por su parte la directora del hospital de San Javier, Dra. Silvia Bisio, ratificó lo expresado por la mujer, y añadió que será buscada por una ambulancia del Samco San Javier y deberá continuar cuarentena, desde hoy y por 14 días en su domicilio”.