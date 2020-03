Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.03.2020 - Última actualización - 19:06

19:04

Solidaridad

ADRIANO JESÚS GUTIÉRREZ

“Lamentablemente se va a necesitar lugar y camas para hacer frente a esta pandemia. Pregunto si no será el momento de ser patriotas y solidarios. Lo digo sin ninguna bandera política. Pregunto por qué los sindicatos, por ejemplo ATE, UPCN y tantos cientos en el país no ponen sus instalaciones, camping, hoteles a disposición del pueblo. Lo mismo cabe para clubes de fútbol y otras instituciones. Vecinales y demás”.

Vacunación antigripal

LILIANA

“Quería saber si las autoridades del Ministerio de Salud van a informar lugares, días y horarios para que los adultos mayores podamos vacunarnos contra la gripe, sin correr riesgos de amontonamiento social. ¿A pesar de la cuarentena se largará la campaña? Es importante para los abuelos y personas en riesgo”.

Medicamentos del Pami

HORACIO

“En ninguna farmacia del Pami Santa Fe se cumple con la entrega de los medicamentos gratuitos, de un listado oportunamente dado a conocer. Traté de sacarlo con la computadora y no pude. En un centro de jubilados está, pero está por droga. Yo sé que muchos de los remedios que yo tomo tienen esa droga, pero nadie me sabe decir y yo no sé buscarlos en la computadora. Entonces, ¿por qué el Pami Santa Fe no hace cumplir el listado de medicamentos gratuitos dados a conocer?, ¿qué hay que hacer para poder exigir esto?, ¿cómo sabemos? Si Pami puede informar, lo agradecería”.

Toma de conciencia general

ALFREDO SALOMÓN

“A la luz de lo que estamos viviendo, expreso lo siguiente: el planeta está pasando por una situación muy delicada como peligrosa, con el coronavirus. Y la gente sin distinción debe obedecer las reglas que imponen las autoridades correspondientes. De nuestra conducta, depende la tranquilidad y solución de posibles problemas. ¿Es tan difícil comprender una toma de conciencia general, que nos beneficie y ahorre problemas cuyo precio es la vida propia? Aquí se está jugando con la propia vida. Así que no hay más que una sola solución, que significa una conducta unánime sin distinción de categoría social y política para bien de la comunidad toda”.