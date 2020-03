https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 10:00

Julio Nóbile en martillo y Alliana Volkart en tiro deportivo contaron cómo practican en cuarentena. Ambos tienen grandes objetivos.

Conciencia Los deportistas entrenan en casa

Fabiana García

Alliana Volkart vive en San Carlos Centro y Julio Nóbile en La Vanguardia. No son grandes ciudades, pero ambos acataron la cuarentena vigente para evitar la propagación del coronavirus y aunque sus lugares de entrenamiento son cercanos, se quedaron en casa.



Volkart hace tiro con rifle de aire 10 metros y habitualmente entrena en un polígono de tiro en San Carlos Sur, Santa Fe o Buenos Aires. Alliana (19 años) fue campeona mundial juvenil en 2018 y en ese año ganó la medalla de plata en los Odesur, en su primera partición en un equipo olímpico.

Pero ahora entrena “en el comedor de su casa”. “Hago una parte física con una pequeña rutina y después utilizo una técnica que se llama “tiros en seco”, que es una camarita que se le coloca al rifle, uno no carga balín, simula el blanco y la computadora te va marcando el puntaje”. Lo que cuenta Alliana está muy gráfico con las fotos que envió.

“Es una simulación, es la forma en que podemos entrenar”, dijo la sancarlina. “No es lo mismo, porque las condiciones no son óptimas, no es un polígono que es nuestro lugar de competencia”, agregó.

Volkart, finalista en los Panamericanos de Lima, manifestó desde San Carlos que “nosotros vivimos en un pueblo, pero no por eso corremos menos riesgos, es algo de lo que la gente se tiene que concientizar, porque la gente va y viene a la ciudad, se desplaza por la provincia y todos nos tenemos que cuidar”.

Por su parte, su compañero de equipo Alexis Eberhardt, quien obtuvo la plaza olímpica en Lima 2019, está en la misma situación, aunque con 20 años sería uno de los más jóvenes en la selección nacional. Eberhardt dependía para llegar bien a Tokio del Preolímpico y una gira por Europa, suspendida oportunamente. El tirador sancarlino Olimpia de Plata por las tres medallas doradas que sumó en el Odesur de Cochabamba, alcanzó a entrenar en Buenos aires, pero regresó a San Carlos para hacerlo en su casa.



Nóbile, con sueños de mundial

Julio Nahuel Nóbile ya tenía experiencia de entrenar en casa, en la chacra de la familia en el Paraje La Vanguardia. Y allí está utilizando todo lo que ya tenía armado como elementos rústicos de entrenamiento para el lanzamiento de martillo, disciplina donde llegó a ser finalista de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.



“Estaba entrenando en Avellaneda con Daniel Gómez, pero cuando vi que todo se ponía más tenso, decidí volver a Santa Fe. Las medidas que tomó la Municipalidad de Avellaneda y Reconquista están acordes a las del gobierno nacional con respecto a la cuarentena. Y yo me vine al campo, yo vivo en un pueblo de 100 habitantes y mi casa está a 2 kilómetros de un vecino, así que no he tomado contacto con nadie y me dedico a entrenar, sin el acompañamiento del entrenador”, dijo Julio.



Su entrenador Bruno Mossiman lo corrige con los videos que Julio le manda. El santafesino hace pesas, que son muy rústicas, porque no tiene equipamiento en su casa. Y puede lanzar el martillo porque su abuelo le construyó un aro de lanzamiento, hace tiempo, y desde allí entrena con los horarios que cumpliría en condiciones normales.



“Como ciudadano consciente, me adapté a esta pandemia, me cuido yo y al resto. Me mentalicé de esto, porque no puedo ser tan egoísta de entrenar en lugares de riesgo, por más que yo tenga compromisos internacionales. Entrenaré en casa con las condiciones que tuve siempre”, sentenció.

“Si los deportistas podemos hacerlo, todos lo pueden hacer, y ese es el mensaje”, agregó Julio, que tuvo que remover lo que había en el galpón de la Vanguardia y acomodó sus pesas.