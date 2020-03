https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 10:53

10:36

El presidente comunal de San Carlos Norte habló tras la difusión de una carta del ex jefe comunal Carlos Chavarini, quien habría presentado ante funcionarios del gobierno provincial. “Nadie del gobierno provincial me ha llamado. Desde el inicio de la gestión de Freyre, y en especial en este momento de la pandemia, venimos trabajando a diario para cuidar a nuestra población”.

San Carlos Norte Cavallero: "Fue una presentación virtual" El presidente comunal de San Carlos Norte habló tras la difusión de una carta del ex jefe comunal Carlos Chavarini, quien habría presentado ante funcionarios del gobierno provincial. “Nadie del gobierno provincial me ha llamado. Desde el inicio de la gestión de Freyre, y en especial en este momento de la pandemia, venimos trabajando a diario para cuidar a nuestra población”.

“Fue una presentación virtual, sin corroborar datos y sin explicación lógica de lo que se está hablando”. Así se refirió el actual presidente comunal de San Carlos Norte, Víctor Cavallero, tras la publicación este domingo de un artículo que hacía referencia a la presentación del ex jefe comunal Carlos Chavarini sobre la supuesta ausencia del actual titular del Ejecutivo comunal ante los problemas de Coronavirus que afectan a otras localidades del departamento Las Colonias, pero no a San Carlos Norte.

“Nadie del gobierno provincial me ha llamado. Desde el inicio de la gestión de Freyre, y en especial en este momento de la pandemia, venimos trabajando a diario para cuidado de nuestra población. Lo peor que se puede hacer en un momento de pandemia, es utilizar herramientas simplemente por despecho, de no poder interactuar en nada. A la persona que envía la nota hace tres años que no se la ve en San Carlos Norte. En este momento complicado no se acercó a trabajar a ninguna institución de la localidad para ayudar en esta pandemia”.

Además el actual presidente comunal señaló que “hay errores en la publicación de este artículo y no es ético en momentos tan difícil como los que estamos atravesando la sociedad en el medio de una pandemia y de un problema sanitario; que se aparezcan estas cuestiones políticas para el rédito de una persona. Es sorprendente que esta persona hable con esta liviandad sobre lo que la comuna está haciendo. Hay muchos medios de comunicación que a diario dan cuenta de las acciones que llevamos a cabo”.

En referencia a este tema Cavallero manifestó que se ha trabajando de manera conjunta con la policía local en el marco de medidas sanitarias para el cuidado de la población. “Todas las acciones y medidas que tomamos se van trabajando con el gobierno provincial, con el Senador Rubén Pirola, equipo médico y con las empresas de la localidad. Hemos elaborado un plan de horarios junto a los comercios de la localidad donde se estableció un horario de apertura de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Se han implementado con las empresas locales un protocolo de manejo de camiones en las plantas de acopio y estuvimos hablando con FESTRAM para poder trabajar los espacios verdes del pueblo, donde la pasada semana hemos fumigando el casco urbano en forma completa contra el dengue con el nuevo equipo de fumigación adquirido recientemente”.

El presidente comunal precisó que además se trabajó junto al personal de Samco local para ir adecuando los horarios como los establece el ministerio de Salud provincial. “Controles de niños sanos (hasta 12 meses) y embarazadas serán por turnos de 8 a 9 horas sin excepción; pacientes con patologías crónicas y retiro de medicación o confección de recetas, necesitarán comunicarse telefónicamente para solicitarlas, y se deberán retirar en el horario de 10 a 11 horas. Además para toda vista o concurrencia al Samco se deberá programar un turno por teléfono. Se han articulado con personal del 107, dado que contamos con una posta sanitaria. También el Gabinete Interdisciplinario viene trabajando junto a las autoridades provinciales para brindar desde la Asistencia Social cualquier requerimiento en cuestiones familiares que puedan suceder en este momento de asilamiento social dispuesto por el gobierno nacional”.

Además el funcionario comual destacó que este lunes se ha trabajado en la recolección de residuos en forma normal como se hace todos los días del año. “Trabajamos para proteger el pueblo todos los días, por eso llama la atención este tipo de publicaciones, en la comuna trabajamos todos no sólo funcionarios y personal de planta sino que además brindamos los servicios de luz y agua potable”.

Por otra parte Cavallero indicó que al personal contratado y que no trabajaron en los últimos días, se les entregó un bono de 3000 pesos para que puedan superar esta situación y llevar el alimento a su casa. “Estamos trabajando fuertemente con la Red de Instituciones para ir articulando nuevas acciones”.