Mario Migno: "La ley de Necesidad Pública ahora es imprescindible"

El intendente de San Javier manifestó que "es de buena política cuando se está en la oposición minimizar casi obsesivamente los errores, el rechazo en diciembre de 2019 de la ley de emergencia por parte de los diputados en mi opinión hay que ponerlo en el debe, resaltado en rojo".



La pregunta sobre si la provincia estaba en emergencia al 10 de diciembre, como lo afirmó el Gobernador al enviar la ley, no admite una única respuesta, dada la complejidad de la administración provincial y la crisis social y económica que enfrenta el país desde hace muchos meses, pero sin dudar podemos aseverar que Santa Fe no ha transitado por ella sin consecuencias, por lo tanto también se puede responder que a una situación grave, se la debe enfrentar con herramientas legales que permitan que las decisiones sean fluidas y rápidas.





Dicho esto, entran en consideración las formas y modos de relación política gobernador/oposición, el “declaracionismo”, la correlación de fuerzas en la Legislatura y la muy especial decodificación del resultado electoral que se produjo en junio mediante el repetido uso de una ley que, tengo para mí, causa distorsión en la voluntad constitucional de facilitar la gobernabilidad.





Nos guste o no, Omar Perotti ha sido elegido por los santafesinos para ocuparse de todas las cosas que al P. Ejecutivo indica la carta magna provincial y es un deber de los que somos opositores, aunque no legisladores, darle el tiempo y los instrumentos para que cumpla acabadamente con su compromiso con la ciudadanía, y controlarlo.

Es de buena política cuando se está en la oposición minimizar casi obsesivamente los errores, el rechazo en diciembre de 2019 de la ley de emergencia por parte de los diputados en mi opinión hay que ponerlo en el debe, resaltado en rojo.



En una inusual fecha, el 21 de enero, se realizó una reunión del Comité Provincial de la UCR con legisladores, intendentes, presidentes de comuna y otros dirigentes. ¿El motivo?, la ley de emergencia, que no habíamos tenido oportunidad de considerar políticamente antes que rebotara en la cámara de diputados. Luego se realizaron otros encuentros, ya con la nueva denominación de la excepcionalidad: la necesidad pública. Se elaboraron propuestas tendientes, básicamente, a sostener financieramente al tejido municipal y comunal de la provincia. Lo demás es historia conocida.

En este largo tiempo que llevamos discutiendo la declaración de la emergencia provincial, hoy denominada de necesidad pública, nuestro país, primero paulatinamente, y ahora ya raudamente, está afectado por este azote mundial del coronavirus, mencionar los desafíos a los que nos enfrentamos y los cambios que hora a hora se van produciendo en la acción del Estado para tratar de capear el temporal sería una llovizna en el mar.



El párrafo anterior refiere al cambio total de las circunstancias, todos estamos trabajando con muchísimo compromiso y unidad, con la consigna de lograr que la enfermedad no avance con la virulencia que lo está haciendo en otros países, tomando medidas excepcionales y exigiéndonos minimizar los contactos personales, a la vez que tenemos que mantener los servicios esenciales, gastar más de lo posible por las tareas que nos reclama la pandemia (reformas hospitalarias, asistencia a los más humildes que no pueden trabajar, preparación de lugares alternativos para los que no puedan cursar la enfermedad en la casa, cuando así es indicado, por carecer de las comodidades mínimas, etc.) y además hacer frente a los sueldos que se avecinan de nuestros empleados sin contar con un peso de recaudación propia, desde que se nos indicara a los argentinos que debíamos recluirnos en nuestras casas.

En mi opinión los legisladores, especialmente los diputados que pertenecen a un espacio de identificación con el suscripto, deben resignificar sus decisiones tomando en cuenta, ahora más que nunca el estado de necesidad, la coherencia, único capital de la oposición, así lo requiere, el costo de no hacerlo será altísimo.

-“En la base de las justificaciones jurídicas del estado de excepción se encuentra un brocardo tomado del Decretum Gratiani: _“necessitas legem non habet”_. La proposición, que literalmente significa que “la necesidad no tiene ley”, puede entenderse en dos sentidos correctamente detectados: _“la necesidad no reconoce ley alguna” y “la necesidad crea su propia ley”_ (Georgio Agamben “Estado de excepción”)-. En la actualidad el segundo de los significados es el dominante, por lo que usando una impropia jerga de la política digo: “estamos a tiro de decreto”, sino se ha concretado totalmente es porque los que nos deben prestar plata, no querrán exponerse a presentaciones en la justicia que cuestionen su validez, por lo que resulta todavía más imperioso dar una respuesta sólida y unida como estado provincial.

En la película Lincoln, recordando el pasado de topógrafo del presidente, el libretista le hace decir al actor: _“La brújula señalará el norte verdadero desde donde te encuentres, pero no avisa sobre los desiertos, ciénagas y desfiladeros que encontrarás por el camino. Si, en la búsqueda de tu destino, te lanzas a él sin atender los obstáculos y no consigues otra cosa que hundirte en una ciénaga..._, ¿Qué utilidad tiene conocer el verdadero norte?”. Nuestro fin, el norte, es acumular capital político desde la oposición, evitemos la ciénaga.