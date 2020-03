https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 11:41

11:32

El próximo miércoles habrá dos acciones: una en el Rectorado y otra en la gobernación de la ciudad del sur. En todos los casos, se otorgará un permiso para circular.

Con inscripción previa y por turnos Nuevas colectas de sangre en la UNL, Venado Tuerto y Rosario El próximo miércoles habrá dos acciones: una en el Rectorado y otra en la gobernación de la ciudad del sur. En todos los casos, se otorgará un permiso para circular.

El 1° de abril, de 9 a 17, se desarrollará un operativo de donación de sangre en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (Bv. Pellegrini 2750). Como se viene haciendo desde que se inició la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, para participar como donante es preciso inscribirse en una plataforma online. Será por sistema de turnos y se entregará un permiso para circular. La iniciativa es organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio).

Para participar como donante es preciso completar la planilla publicada en https://www.santafe.gob.ar/ms/coronavirus/donantesdesangre/. La confirmación se realizará a través de correo electrónico en el que a los donantes seleccionados se les asignará un turno específico y se les remitirá un permiso especial para circular.

Otras sedes

Ese mismo día se realizará un operativo similar en la sede de Gobierno de Rosario, Sala Rodolfo Walsh (San Lorenzo 1949), de 9 a 16. También se requiere inscripción previa.

En Venado Tuerto, la colecta se hará el jueves 2 de abril, de 10 a 16, en la sede de la UTN ubicada en Castelli 501.

En todos los casos, se advierte que en el marco de la actual pandemia la donación de sangre se vuelve esencial para “prevenir la falta de reservas de sangre en los diferentes efectores de salud”, a la vez que se garantizan medidas de seguridad a donantes y al personal sanitario.

Precisamente, la actividad se desarrollará con turnos previamente asignados para asegurar el indispensable aislamiento social preventivo.

Requisitos

Para donar sangre son requisitos tener más de 18 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI, sentirse bien al momento de donar sangre, es decir, no presentar síntomas de ninguna enfermedad, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre -Hepatitis B o C, Chagas, entre otras.

Por último, es importante recordar que al momento de donar sangre, no es aconsejable concurrir en ayunas. Para quienes tienen tatuajes o piercing, podrán donar pasados 12 meses.

Consultas para donar:

- https://www.santafe.gob.ar/ms/coronavirus/donantesdesangre

- https://www.santafe.gob.ar/ms/coronavirus/colecta-externa-de-sangre-rosario-y-venado-tuerto

- Correo electrónico: gestiondonantecrh@gmail.com

- Whatsapp: 3425350188